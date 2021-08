General Motors richiama tutti i veicoli elettrici Chevrolet Bolt per affrontare il rischio di incendi della batteria al costo di 1 miliardo di dollari

General Motors Corporation (Borsa Valori di New York: Motori generali) Già detto richiamare Più di 73.000 Chevrolet A causa del rischio di incendio della batteria, chiudi le auto elettriche.

Il richiamo include 9.335 veicoli elettrici Bolt per l’anno modello 2019 (non inclusi nel richiamo precedente) e 63.683 veicoli elettrici Chevrolet Bolt e EUV per l’anno modello 2020-2022.

General Motors sostituirà i moduli batteria difettosi nei veicoli elettrici Chevrolet Bolt e EUV con nuovi moduli e si prevede che la casa automobilistica aggiungerà circa $ 1 miliardo di costi aggiuntivi.

A luglio, la società ha richiamato quasi 69.000 veicoli elettrici Chevrolet Bolt quando ha scoperto che le batterie che alimentano i veicoli elettrici erano difettose.

Alcuni veicoli elettrici Bolt richiamati a luglio erano stati precedentemente richiamati a novembre dello scorso anno per aggiornare il software per risolvere il rischio di incendio, ma dopo l’aggiornamento del software si è verificato almeno un incendio.

Nello stesso mese, la General Motors e la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hanno esortato i proprietari di Bolt a parcheggiare i loro veicoli all’aperto e lontano da casa dopo la ricarica.

Secondo la dichiarazione di GM, le batterie fornite a GM per questi veicoli possono presentare due difetti di fabbricazione – lacerazione del foglio dell’anodo e piegatura del separatore – nella stessa cella della batteria, il che aumenta il rischio di incendio.

General Motors rileva difetti di fabbricazione in alcune batterie Azienda LG (KRX: 003550) Stabilimenti di produzione.

All’inizio di agosto, LG Electronics Tagliare l’utile operativo nel secondo trimestre di oltre un quinto per riflettere il costo del richiamo di GM.

All’inizio di quest’anno, Hyundai Motor Company (KRX: 005380) ha dichiarato che, a causa del rischio di incendio, spenderà 900 milioni di dollari per sostituire le batterie LG in circa 82.000 veicoli elettrici.

General Motors è sceso del 2,1% a 47,77 dollari USA dopo la chiusura di venerdì.Finora quest’anno, il titolo è aumentato del 17%, in ritardo Ford Motor Company(codice NYSE: F) Miglioramento del 43%.

Foto: sito ufficiale di GM