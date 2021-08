General Motors spende 1 miliardo di dollari per richiamare 73.000 veicoli elettrici Bolt e fermare le vendite

Share it

Il 15 gennaio 2019, il veicolo elettrico plug-in Chevrolet Bolt 2019 è stato esposto al North American International Auto Show di Detroit, Michigan, USA. REUTERS/Rebecca Cook

Washington, 20 agosto (Reuters)-General Motors (GM.N) Venerdì ha detto che richiamerà circa 73.000 veicoli elettrici Chevrolet Bolt al costo di $ 1 miliardo per affrontare il rischio di incendi e interrompere le vendite a tempo indeterminato a causa di problemi alla batteria.

Al momento di questo richiamo su larga scala, General Motors sta attivamente aumentando le vendite di veicoli elettrici.

General Motors ha dichiarato che chiederà un risarcimento al suo fornitore di batterie LG.

La più grande casa automobilistica statunitense ha dichiarato che il richiamo copre tutti i restanti veicoli Bolt che non sono stati richiamati prima di luglio. General Motors ha affermato che sostituirà i moduli batteria difettosi nei veicoli elettrici Chevrolet Bolt e EUV con nuovi moduli. Ha aggiunto che sta cercando l’impegno di LG per compensare il richiamo.

GM ha affermato in precedenza che il precedente richiamo di Bolt sarebbe costato circa $ 800 milioni. Un portavoce ha detto che oltre a questo c’è un altro miliardo di dollari.

A luglio, dopo aver segnalato due incendi, la General Motors ha effettuato un nuovo richiamo di quasi 69.000 bulloni Chevrolet a causa dei rischi di incendio e ha dichiarato che avrebbe sostituito i moduli batteria difettosi secondo necessità.

La General Motors ha dichiarato che non venderà le auto Bolt fino a quando non sarà soddisfatta del restauro. Ha aggiunto che “sta lavorando attivamente con LG per aumentare la produzione il più rapidamente possibile. General Motors avviserà i clienti quando le parti di ricambio sono pronte”.

Alcuni veicoli elettrici Bolt richiamati a luglio sono stati richiamati per la prima volta a causa di rischi di incendio a novembre.Almeno uno dei due nuovi incendi si è verificato in un veicolo che aveva già rilasciato un aggiornamento software come parte di questo richiamo.

Dopo che GM e la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hanno invitato i proprietari di Bolt a parcheggiare i loro veicoli all’aperto e lontano da casa dopo la ricarica, il richiamo è avvenuto a luglio.

GM ha confermato un totale di 9 incendi Bolt a luglio.

La casa automobilistica ha affermato che in rari casi le batterie fornite a General Motors per questi veicoli possono presentare due difetti di fabbricazione – strappo del foglio dell’anodo e piegatura del separatore – nella stessa batteria, il che aumenta il rischio di incendio.

Non è stato possibile raggiungere immediatamente i funzionari LG per un commento.

Dopo aver studiato il processo di produzione di LG e aver smontato il pacco batteria, GM ha dichiarato di aver “trovato difetti di fabbricazione in alcune celle della batteria prodotte nello stabilimento di produzione di LG al di fuori dello stabilimento di Ochang in Corea del Sud. GM e LG stanno lavorando sodo. Correggere la causa di questi difetti. .”

Il richiamo include 9.335 veicoli elettrici Bolt e 63.683 veicoli elettrici Chevrolet Bolt 2020-2022 e EUV che non erano inclusi nel precedente richiamo nel 2019.

La General Motors ha affermato che i proprietari di veicoli appena richiamati dovrebbero parcheggiarli all’esterno subito dopo averli caricati e non lasciarli caricare all’interno durante la notte.

Il rapporto di David Shepardson a Washington

A cura di Sonya Hepinstall e Matthew Lewis

