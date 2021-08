Generale John Allen: l’influenza degli Stati Uniti sui talebani deve essere realistica

L’autore è il presidente della Brookings Institution ed ex comandante delle forze NATO e statunitensi in Afghanistan



Con il continuo verificarsi di disastri umanitari in Afghanistan, la leadership degli Stati Uniti sta affrontando una serie di grandi sfide. La crisi che sta travolgendo noi, i nostri alleati e gli afghani è urgente. Sebbene la decisione di ritirarsi sia corretta, la storia giudicherà severamente il modo in cui lo facciamo. Gran parte del giudizio dipenderà da come verrà risolto il problema dell’evacuazione da Kabul. Tuttavia, se gli Stati Uniti devono svolgere un ruolo significativo nel futuro dell’Afghanistan e salvaguardare alcuni dei nostri interessi di sicurezza nazionale nella regione, è necessario avviare rapidamente importanti dibattiti politici.

La forma adottata dal nascente governo talebano sarà uno degli sviluppi geopolitici più importanti nel 2021. Le loro decisioni – dal sostenere la partenza degli sfollati idonei, alla possibilità di ospitare jihadisti e criminali, alle relazioni internazionali – saranno cruciali. Come sceglierà il mondo democratico di riconoscerli.

Finora i talebani hanno cercato di presentarsi come moderati. Tuttavia, i fatti locali raccontano una storia diversa e potremmo assistere a una nuova e violenta fase della lotta in Afghanistan. In considerazione del debole comando e controllo dei talebani e della mancanza di una reale esperienza di governance, la sua identità regionale e globale finale è lungi dall’essere determinata.

Jihadisti e combattenti stranieri volere Ora affollano l’Afghanistan. I talebani non hanno mai rotto con Al-Qaeda e non romperanno mai con Al-Qaeda. Questi gruppi avranno un rifugio sicuro, che consentirà loro di utilizzare nuovamente il paese come piattaforma per il terrorismo e la criminalità transnazionale.

L’amministrazione Biden ha parlato in dettaglio della capacità antiterrorismo “extra-orizzonte”. Hanno intrapreso azioni contro Boko Haram, Al-Qaeda nella penisola e altre organizzazioni come esempi, credendo che anche se i talebani fossero al potere, il terrorismo non sarebbe fiorito in Afghanistan. Sfortunatamente, Diritto d’uso È un problema nella strategia OTH. La mancanza di basi regionali e le potenziali restrizioni al sorvolo renderanno tali strategie estremamente impegnative o addirittura impossibili. Lasciare l’Afghanistan rende davvero noi e i nostri alleati più sicuri?

Abbiamo visto l’Afghanistan essere propagandato dai nostri avversari e concorrenti come un umiliante fallimento della leadership americana. Dall’amministrazione Trump, la Cina ha pubblicamente dichiarato il declino assoluto degli Stati Uniti. Questa affermazione si è ora evoluta nel pubblico ridicolo, e così anche la Russia. Date le ricche risorse naturali dell’Afghanistan, gli interessi minerari della Cina in Afghanistan sono ovvi. Un corridoio economico dell’Asia centrale dal Kazakistan attraverso l’Afghanistan al porto di Gwadar in Pakistan è un risultato geo-economico che si può immaginare, escludendo forse gli Stati Uniti.

I terroristi del Pakistan, i talebani pakistani, si sentiranno senza dubbio audaci perché Kabul è dietro di loro. Anche le relazioni Pakistan-India entreranno in una nuova fase. L’India presterà particolare attenzione alle organizzazioni terroristiche anti-indiane che ora possono svilupparsi senza interferenze. L’impatto nucleare di ripetuti attacchi come quello di Mumbai nel 2008 merita tutta la nostra attenzione.

Con il ritiro dall’Afghanistan, gli Stati Uniti hanno quasi perso tutta la loro influenza come attore di primo piano in Asia centrale. L’amministrazione Biden sostiene che il nostro interesse vitale risieda nell’antiterrorismo, ma ciò non è coerente con la sua politica estera pubblicamente orientata ai diritti umani. Con le donne e le minoranze che perdono la loro sicurezza, l’Afghanistan sta affrontando la fine della modernizzazione.

L’amministrazione Biden ritiene che le leve diplomatiche, finanziarie e legate agli aiuti costringeranno i talebani a sostenere i diritti umani. Tuttavia, l’isolamento internazionale, la pressione diplomatica o la minaccia di sanzioni finanziarie hanno un impatto sulla protezione delle minoranze afghane? Proteggeranno le ragazze dal traffico come “spose” di militanti talebani? Fermeranno l’espansione delle compagnie farmaceutiche talebane? Che dire dell’inevitabile proliferazione di massa di ex armi militari e di polizia?

Dovremmo guardare ai limiti dell’influenza americana sui talebani in modo molto realistico. Sarà anche difficile trovare alleati per i nostri restanti interessi umanitari. Molti dei nostri alleati europei attualmente si sentono traditi: la nostra decisione ha causato anche loro problemi imprevisti.

È essenziale vedere chiaramente l’impatto di questo momento e prepararsi per il futuro. Mentre le nostre giovani forze stanno combattendo il disastro umanitario che sta ancora accadendo all’aeroporto di Kabul, l’amministrazione Biden e gli alleati che si uniranno a noi devono ora rivolgersi a una strategia collettiva. I fatti hanno dimostrato che l’Afghanistan è tornato ad essere il “cimitero dell’impero”. È anche il cimitero della politica estera del governo degli Stati Uniti e dell’agenda democratica internazionale?