George Osborne è stato scelto come capo del British Museum

George Osborne è stato nominato prossimo presidente del British Museum, facendo dell’ex primo ministro conservatore uno dei ruoli più importanti nella cultura britannica.

Osborn succederà a Sir Richard Lambert, ex direttore del Financial Times ed ex direttore della CBI Business Lobby in ottobre, come presidente del consiglio di amministrazione di 25 membri, tra cui personaggi della cultura famosi come Mary Beard e Grayson Perry.

Osborne ha dichiarato: “Ho amato il British Museum per tutta la vita. Secondo me, è semplicemente il più grande museo del mondo. Questo è un luogo in cui le culture si fondono e raccontano la storia della nostra comune umanità”.

Minouche Shafik, l’ex vice governatore della Banca d’Inghilterra, ha presieduto il comitato di nomina di sette persone, che secondo il museo “ha condotto una ricerca indipendente, aperta e approfondita di una prospettiva globale, un chiaro interesse per la cultura e la storia. Del leader del leader processi.”

Il Segretario alla Cultura Oliver Dawden era precedentemente il vice capo di gabinetto dell’ex primo ministro David Cameron, e i colleghi hanno affermato di aver accolto calorosamente la nomina di Osborne.

“Ha molta esperienza finanziaria”, ha detto un alleato di Dawden. “È importante che queste persone gestiscano grandi istituzioni artistiche per aiutarle a riprendersi dalla pandemia”.

Il British Museum sta progettando di ristrutturare i suoi edifici e mostre secondo un piano generale di 10. Il piano non ha rivelato il costo, ma richiede investimenti significativi.

Tuttavia, la nomina di Osborne difficilmente riflette il recente desiderio di Dawden di consentire a persone più diverse di gestire le istituzioni culturali britanniche.

Dawden ha recentemente scritto sul Sunday Telegraph che la cosa importante è che non possono essere “completamente governati da persone nella bolla metropolitana”.

Osborn ha studiato all’elite St. Paul’s School a West London e all’Università di Oxford, quindi ha iniziato una carriera politica nel Partito Conservatore e infine è stato Primo Ministro di Cameron dal 2010 al 2016.

Osborn ha ridimensionato il suo portafoglio di lavoro nell’ultimo anno, dimettendosi da caporedattore dell’Evening Standard e dimettendosi da una posizione part-time con il gestore di fondi americano BlackRock. Ha anche lavorato come partner a tempo pieno nella società di consulenza finanziaria boutique britannica Robey Warshaw, che ha fornito consulenza ad alcune delle più grandi transazioni del Regno Unito sin dalla sua fondazione nel 2013.

Nel suo ruolo di museo più famoso del Regno Unito, Osborne lavorerà duramente per risolvere alcuni problemi feroci, dalla richiesta di restituzione di oggetti controversi come i bronzi del Benin e il marmo del Partenone, alla sua relazione a lungo termine con il gruppo petrolifero BP Proteste per il clima innescate da partnership La sua nomina arriva in un momento in cui il governo conservatore sta spingendo per influenzare le opinioni delle principali istituzioni culturali britanniche.

La pandemia ha esacerbato i vincoli di finanziamento per le istituzioni culturali, le chiusure e le restrizioni sul distanziamento sociale hanno ridotto le entrate turistiche e l’assistenza del governo è stata limitata dalle pressioni finanziarie pubbliche.

Secondo i dati di VisitBritain, il British Tourism Board, il British Museum, fondato nel 1729, è l’attrazione turistica più popolare nel Regno Unito nel 2019, con 6,2 milioni di visite.