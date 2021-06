GFG Alliance afferma di poter rimborsare i creditori dopo un’importante ristrutturazione Reuters

L’annuncio di lunedì è stato al GFG e Credit Suisse (SIX:) ha dichiarato la scorsa settimana di aver raggiunto un accordo per sospendere la produzione di attività estrattive australiane di acciaio e carbone, che consentirà il pieno rifinanziamento dell’attività.

L’azienda di Gupta ha dichiarato lunedì di aver raggiunto un accordo con la direzione di Greensill Bank per “partecipare attivamente e direttamente al raggiungimento di una soluzione amichevole”, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Dopo che la società di finanziamento della catena di approvvigionamento Greensill ha dichiarato bancarotta, GFG è stata sotto pressione per trovare un rifinanziamento per la sua rete aziendale di acciaio, alluminio ed energia, che era a corto di fondi.

