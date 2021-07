Giochi, data center e piattaforme AI AI

NVIDIA Corporation (Nvidia) Rende popolari le unità di elaborazione grafica (GPU) e ricava la maggior parte delle entrate da questi chip dedicati.

Si sta rapidamente espandendo in aree come l’intelligenza artificiale (arrivo). Nvidia progetta e vende GPU per giochi e applicazioni professionali, nonché sistemi di chip per veicoli, robot e altri strumenti.

Alcuni dei maggiori concorrenti dell’azienda includono Intel Corporation (Centro commerciale internazionale) e Advanced Micro Devices Inc. (AMD).

Il reparto grafico è la più grande fonte di reddito di Nvidia.

Le divisioni informatiche e di rete dell’azienda stanno crescendo rapidamente.

Nvidia sta cercando di espandere le sue capacità di intelligenza artificiale e ha recentemente raggiunto un accordo con SoftBank Group per acquisire il produttore di CPU Arm per 40 miliardi di dollari.

I regolatori antitrust negli Stati Uniti e nel Regno Unito hanno affermato che stanno indagando sull’accordo di Nvidia per l’acquisizione di Arm.

La situazione finanziaria di Nvidia

Dopo che la tendenza negativa del mercato globale dei chip ha portato a un calo delle entrate e dei profitti dell’azienda nell’anno fiscale 2020, NVIDIA è cresciuta di nuovo (Vento e nuvole).

Nell’ultimo anno, le persone che si sono rifugiate a casa durante la pandemia di COVID-19 hanno aumentato la loro domanda di servizi di gioco e data center, il che ha contribuito a far aumentare la domanda di prodotti Nvidia.

La società ha riferito che il suo reddito netto per l’anno fiscale 2021 è stato di 4,3 miliardi di dollari USA (Vento e nuvole), al 31 gennaio 2021. L’utile netto è aumentato del 54,9% su base annua. Le entrate sono aumentate del 52,7%, raggiungendo un record annuale di 16,7 miliardi di dollari.

Nvidia si concentra su cinque principali piattaforme di mercato e riportano risultati contrastanti per l’anno fiscale 2021. Le entrate dei giochi sono aumentate del 40,6%, rappresentando il 47% delle entrate totali di Nvidia. Le entrate del data center sono aumentate del 124,5%, pari al 40% delle entrate totali. I rispettivi ricavi della visualizzazione professionale e dell’automotive sono diminuiti, L’OEM e le altre piattaforme sono aumentate del 25,0%.

Il settore di attività di Nvidia

Nvidia ha riorganizzato il modo in cui riporta le sue operazioni dal primo trimestre dell’anno fiscale 2021.

Le due principali divisioni di reporting dell’azienda sono ora “grafica” e “informatica e reti”. Nvidia include anche una categoria “tutti gli altri” per le spese non incluse nelle altre due parti. Questi segmenti includono le suddivisioni dei ricavi e dei proventi operativi. In precedenza, la società forniva una ripartizione delle entrate per la parte “GPU” e la parte “Processore Tegra”.

Grafica

Il reparto grafico di Nvidia include GPU GeForce per giochi e PC, servizi di streaming di giochi GeForce NOW e relativa infrastruttura e soluzioni per piattaforme di gioco. Include anche le GPU Quadro/NVIDIA RTX per la grafica delle workstation aziendali, il software vGPU per la visione basata su cloud e l’elaborazione virtuale e piattaforme automobilistiche per i sistemi di infotainment.

Nell’anno fiscale 2021, il dipartimento grafico ha creato 9,8 miliardi di dollari, pari a circa il 59% delle entrate totali di Nvidia. Rispetto allo scorso anno, un aumento del 28,7%. L’utile operativo di questa divisione è aumentato del 41,2% a 4,6 miliardi di dollari, pari a circa il 64% del fatturato totale.

Informatica e rete

Le parti di elaborazione e di rete includono la piattaforma del data center di Nvidia e l’intelligenza artificiale, l’elaborazione ad alte prestazioni e i sistemi di elaborazione accelerata. Include anche soluzioni di interconnessione e rete Mellanox, AI Cockpit automobilistico, protocolli di sviluppo per la guida autonoma, soluzioni per veicoli autonomi e Jetson per la robotica e altre piattaforme integrate.

Le entrate del dipartimento di informatica e networking nell’anno fiscale 2021 sono state di 6,8 miliardi di dollari, con un aumento del 108,6% rispetto all’anno precedente. Questa divisione rappresenta circa il 41% delle entrate totali di Nvidia. L’utile operativo è aumentato del 239,3% a 2,5 miliardi di dollari. I servizi informatici e di rete rappresentano circa il 36% del reddito operativo totale dell’azienda.

Tutti gli altri

Come accennato in precedenza, tutte le altre categorie includono spese non comprese negli altri due segmenti. Tali spese includono compensi basati su azioni, infrastruttura aziendale e costi di supporto, costi relativi all’acquisizione, costi di risoluzione legale e altre spese e benefici non ricorrenti che sono considerati aziendali. Questi La perdita operativa per questa categoria di spese nell’anno fiscale 2021 è di 2,6 miliardi di dollari. Si tratta di più del doppio della perdita operativa di $ 1,2 miliardi registrata lo scorso anno.

L’ultimo sviluppo di NVIDIA

Il 13 settembre 2020, Nvidia ha annunciato di aver raggiunto un accordo finale per l’acquisizione di Arm Inc. (Borsa di Tokyo: 9984) 40 miliardi di dollari. Arm è una società di progettazione software e semiconduttori con sede nel Regno Unito, specializzata in architettura CPU. Nvidia ha affermato che l’acquisizione aiuterà a espandere le sue capacità di intelligenza artificiale e a far progredire una gamma di tecnologie dal cloud computing e dagli smartphone ai veicoli autonomi e all’Internet of Things.Internet delle cose). Nvidia ha dichiarato nel suo deposito annuale dell’anno fiscale 2021 che la transazione dovrebbe essere completata nel primo trimestre dell’anno solare 2022.

Il 12 febbraio 2021, Reuters ha riferito che la Federal Trade Commission degli Stati Uniti (Commissione federale del commercio) sta conducendo un’indagine approfondita sull’accordo di Nvidia per l’acquisizione di Arm. Inoltre, la società madre di Google Alphabet Inc. (Google), Qualcomm (Qualcomm) e Microsoft Corporation (Servizi finanziari Microsoft), hanno presentato una denuncia all’autorità antitrust statunitense in merito alla transazione. Arm fornisce i diritti di proprietà intellettuale ad Apple, Qualcomm e molte altre aziende per i chip utilizzati in quasi tutti gli smartphone in tutto il mondo. Inoltre, l’Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito ha dichiarato a gennaio che indagherà anche sulla transazione.

In che modo NVIDIA segnala diversità e inclusione

Come parte dei nostri sforzi Aumentare la consapevolezza dell’importanza della diversificazione aziendale, Diamo agli investitori un assaggio della trasparenza di Nvidia e del suo impegno per la diversità, l’inclusione e la responsabilità sociale. Abbiamo esaminato i dati rilasciati da Nvidia per mostrarti come riferisce sulla diversità del suo consiglio di amministrazione e dei dipendenti per aiutare i lettori a prendere decisioni di acquisto e investimento istruite.

Di seguito è riportata una tabella di potenziali misure di diversità.