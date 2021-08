Giochi olimpici-Byers partecipa alla gara della trave, gli atleti bielorussi entrano nell’ambasciata polacca Reuters

7/7 © Reuters. Olimpiadi di Tokyo 2020 – Atletica leggera – Lancio del peso femminile – Cerimonia delle medaglie – Stadio Olimpico di Tokyo, Giappone – 1 agosto 2021. Medaglia d’argento, il giocatore americano Raven Saunders gesti REUTERS/Hannah Mckay sul podio



Autori: Gabrielle Tétrault-Farber, Karolos Grohmann e Amy Tennery

TOKYO (Reuters)-I funzionari hanno detto lunedì che Simon Byers parteciperà alla competizione alla trave, che sarà l’ultima possibilità per la superstar statunitense di vincere una medaglia d’oro a Tokyo dopo aver lasciato altre competizioni per problemi di salute mentale.

La scorsa settimana, Byers ha scioccato il mondo quando si è ritirata dalla squadra e da diversi eventi individuali.Alle Olimpiadi colpite dalla pandemia, la salute mentale degli atleti è diventata al centro dell’attenzione.Le Olimpiadi hanno causato polemiche.

La velocista bielorussa Krystsina Tsimanouskaya è entrata nell’ambasciata polacca un giorno dopo essersi rifiutata di salire a bordo dell’aereo https://www.reuters.com/lifestyle/sports/exclusive-olympics-belarusian-athlete-says-she-was-taken-airport-go – home-after-2021-08-01 A Tokyo, ha detto che la sua squadra è andata contro i suoi desideri.

Secondo un membro della comunità bielorussa locale che ha contatti con lei, cercherà asilo in Polonia.

Il portavoce del CIO Mark Adams ha dichiarato durante il briefing che, allo stesso tempo, il Comitato Olimpico Internazionale (IOC) sta indagando sull’atleta americano di lancio del peso LaVine (NASDAQ:) Sanders nel braccio della medaglia d’argento domenica.Un gesto fatto dopo aver alzato la testa.

Sanders in seguito dichiarò che questo gesto doveva mostrare sostegno agli oppressi, mentre il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti (USOC) dichiarò che non violava le regole del Comitato Olimpico Internazionale.

In pista, Jasmine Camacho-Quinn di Porto Rico è stata abbagliata https://www.reuters.com/lifestyle/sports/athletics-camacho-quinn-dazzles-100m-hurdles-gold-tentoglou-grabs-long-jump-2021- 08 -02 Nei 100m ostacoli, e il greco Miltiadis Tentoglou ha vinto il salto in lungo maschile in uno spettacolare salto finale https://www.reuters.com/lifestyle/sports/athletics-camacho-quinn-dazzles-100m-hurdles-gold – tentoglou -afferra-salto-in-lungo-2021-08-02.

La decisione di Byers di partecipare alla finale alla trave ha reso felice la squadra di ginnastica statunitense. Ha difeso il campione del mondo sulla traversa e ha vinto una medaglia di bronzo olimpica sull’attrezzatura delle Olimpiadi di Rio.

“Siamo lieti di confermare che domani vedrete due atleti americani, Suni Lee e Simone Biles, nella finale alla trave! Non vedo l’ora di vedervi entrambi!”, ha dichiarato l’American Gymnastics Association in una nota.

Il 24enne Byers ha vinto quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, ma si è ritirato nelle finali di Tokyo a tutto tondo, a corpo libero, volteggio e bilanciere asimmetrico.

I Giochi Olimpici si sono svolti senza spettatori e sono state adottate misure rigorose per prevenire la diffusione della pandemia, un evento senza precedenti nella storia dei Giochi Olimpici moderni.

La Cina guida la lista delle medaglie con 28 medaglie d’oro https://graphics.reuters.com/OLYMPICS-2020/MEDALTALLY/rlgpdynkjvo/media-embed.html, seguita dagli Stati Uniti con 21 e dal Giappone con 17.

Le Olimpiadi di Tokyo sono state complicate dall’opposizione pubblica, poiché i sondaggi di opinione mostrano che la maggior parte dei giapponesi è contraria a ospitare le Olimpiadi quando l’epidemia peggiora.

Sport e politica

Sebbene il Comitato Olimpico Internazionale vieti l’espressione o l’interferenza politica pubblica, il mese scorso ha allentato la sua cinquantesima regola che impedisce agli atleti di protestare. Gli atleti sono autorizzati a fare gesti in campo, a condizione che lo facciano senza interferenze e rispettino gli altri concorrenti.

Tuttavia, se vengono sollevate proteste sul podio durante la cerimonia di premiazione, esiste ancora la minaccia di sanzioni.

“Lascia che provino a vincere questa medaglia”, ha detto Sanders in un post a tarda notte sui social media, apparentemente riferendosi alle regole del CIO che limitano le proteste.

Tuttavia, le prestazioni degli atleti sono ancora abbaglianti, Camacho Quinn ha vinto la prima medaglia d’oro olimpica sull’atletica leggera per Porto Rico alle Olimpiadi.

Lunedì, nonostante abbia colpito un ostacolo, ha terminato la partita in 12,37 secondi, battendo la detentrice del record mondiale statunitense Kendra Harrison, che è arrivata seconda con 12,52 secondi.

“A questo punto, sto davvero lottando per il record del mondo. Ho incontrato ostacoli, ma tutto è per una ragione. Ho vinto la medaglia d’oro. La mia prima medaglia d’oro”, ha detto Camacho Kui, che ha battuto il record olimpico. che la semifinale è un giorno prima del previsto.

“Salto incredibile”

Nella gara di salto in lungo maschile, Tentoglou ha vinto in modo sorprendente, saltando 8,41 metri nel suo ultimo tentativo di vincere la medaglia d’oro al cubano Juan Miguel Echevarria.

Tentoglou è entrato a Tokyo con un salto di 8,60 metri in una gara nazionale a maggio ed è diventato il leader mondiale, ma quando è sceso in pista per l’ultima volta, è stato difficile per lui trovare la sua forma ed era fuori dalla posizione di medaglia.

“Che gioco incredibile. Che salto incredibile, l’ultimo salto”, ha detto il greco dopo aver vinto la prima medaglia d’oro del paese nel salto in lungo.

L’olandese Sifan Hassan ha messo in scena un brillante recupero dopo essere caduta nell’alta temperatura di 1500 metri https://www.reuters.com/lifestyle/sports/athletics-hassan-confirms-quest-games-treble-tokyo-2021- 08- 01 Facendo progressi nella gara di 1.500 m, per aumentare le sue gare di 5.000 e 10.000 m, vincere e mantenere il suo sogno senza precedenti di tripla corona.

La squadra statunitense che ha vinto la Coppa del Mondo ha perso inaspettatamente 1-0 nelle semifinali del Campionato canadese di calcio femminile.Jessie Fleming ha vinto il campionato con un calcio di rigore al 75′.

Per quanto riguarda il ciclismo, poiché l’evento ciclistico di atletica leggera si è svolto sul circuito di Izu, la squadra cinese ha sconfitto in finale la squadra tedesca e ha mantenuto il titolo di campione olimpico di sprint a squadre femminile.