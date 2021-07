Giochi olimpici Tunisia e Giappone hanno scioccato le superpotenze del nuoto, Batty e Murray si sono ritirati dalla Reuters

Share it

© Reuters. Olimpiadi di Tokyo 2020 – Nuoto – 400 m individuali femminili – Finali misti – Tokyo Aquatic Center – Tokyo, Giappone – 25 luglio 2021. Il giapponese Yui Ohashi celebra REUTERS/Kai Pfaffenbach dopo aver vinto la medaglia d’oro



TOKYO (Reuters)-Le sorprese e i record mondiali di Tunisia e Giappone che hanno vinto medaglie d’oro in piscina sono in netto contrasto con la miseria di alcuni dei migliori atleti del mondo, le cui Olimpiadi sono trascorse in una drammatica domenica a Tokyo.

La squadra giapponese ha vinto la seconda medaglia d’oro olimpica con la vittoria di Yui Ohashi nei 400 misti femminili, ma il tunisino Ahmed Hafnaoui è rimasto scioccato dalla vittoria nei 400 stile libero maschile.

“Non posso crederci. È un sogno ed è diventato realtà. È fantastico. Questo è il miglior gioco che abbia mai avuto”, ha detto il 18enne Hafnawi che ha battuto l’australiano Jack Mack con risultati sorprendenti. dopo. Il nuotatore americano Kieran Smith ha vinto la medaglia di bronzo.

La gioia sul volto dell’adolescente è in netto contrasto con il dolore per la partenza scioccata del campione di Wimbledon Ash Barty al primo turno. Il due volte campione olimpico britannico Andy Murray non è nemmeno andato così lontano. Si è ritirato a causa di un infortunio prima della prima partita di singolare.

La squadra australiana ha avuto la sua occasione nell’ultima partita della mattinata, quando i Dolphins hanno battuto il loro record mondiale con il tempo di 3:29.69 nella staffetta 4x100m stile libero femminile. Chase Kalisz ha vinto la prima medaglia d’oro della squadra statunitense nei 400 m misti maschili.

La medaglia d’oro di Ohashi fa sperare agli organizzatori di aumentare l’entusiasmo del pubblico giapponese per i Giochi Olimpici rinviati, che sta lavorando in stato di emergenza nella capitale a causa dell’aumento dei casi di COVID-19.

L’ombra della pandemia continua a incombere sulle Olimpiadi. Il sesto giocatore di golf al mondo Bryson DeChambeau (Bryson DeChambeau) è stato sostituito dalla squadra maschile degli Stati Uniti dopo essere risultato positivo al COVID-19 prima di partire. L’allenatore di canottaggio olandese è risultato positivo anche perché gli organizzatori olimpici hanno segnalato 10 nuovi casi di COVID-19, portando il totale divulgato a 132.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha insistito sul fatto che dopo aver visto i nuotatori togliersi le maschere sul podio e abbracciare altri concorrenti in violazione delle regole COVID-19, indossare una maschera alla cerimonia di premiazione di Tokyo è un “must have”.

Il portavoce del CIO Mark Adams ha dichiarato: “Non è bello averlo. È un must”.

Il caldo di Tokyo

All’inizio della giornata, il primo ministro giapponese Yoshihide Suga, dopo aver vinto la prima medaglia d’oro del Giappone in tre campionati mondiali, ha chiamato il maestro di judo Naohisa per esprimere le sue congratulazioni https://www.reuters.com/lifestyle/sports/judo-judoka -tonaki -one -bout-japans-first-tokyo-2020-gold-2021-07-24 sabato contro il taiwanese Yang Yongwei.

Yoshihide Suga ha detto al telefono: “Questa medaglia d’oro porta speranza e sogni a molti bambini e giovani. Ci sono anche rapporti secondo cui molte famiglie sono davvero felici”.

La superstar giapponese del tennis Naomi Osaka, che venerdì ha acceso la fiamma olimpica alla cerimonia di apertura, ha iniziato la sua prima partita contro la cinese Zheng Saisai all’Ariake Tennis Park.

Poiché la temperatura a Tokyo supera i 30 gradi Celsius (86 gradi Fahrenheit), gli skateboarder https://www.reuters.com/lifestyle/sports/skateboarding-skaters-debut-inaugural-olympics-fans-hope-acceptance-2021-07 -24 La gente ha sudato copiosamente nello storico debutto olimpico, che rientra nel tentativo degli organizzatori di ampliare l’appeal del più grande evento sportivo del mondo.

I partecipanti all’Ariake City Sports Park senza ombre sul lungomare di Tokyo hanno affermato che l’alta temperatura alle 9 del mattino era già insopportabile, il che li ha distratti dalle loro capacità di esibizione.

Yahoo Tianji, una delle app meteo più popolari del Giappone, ha messo in guardia contro il rischio di colpi di calore, affermando che gli utenti dovrebbero “evitare di allenarsi al sole” e “ridurre al minimo l’esercizio faticoso il più possibile”.

Anche il surf fa il suo debutto olimpico domenica https://www.reuters.com/lifestyle/sports/surfing-surfers-ride-wave-emotion-make-olympic-history-2021-07-24 nella prefettura di Chiba, che confina con il capital La Tsurigasaki Surfing Beach si è gonfiata in condizioni piatte un giorno fa.

Al momento si prevede che il tifone colpirà l’isola principale del Giappone, Honshu, a metà settimana, portando probabilmente forti piogge e forti venti.

Domenica sta per partire anche Simone Biles per gettare le basi per il lancio della medaglia d’oro nella ginnastica, che potrebbe sancire gli americani come il pantheon dei grandi uomini della storia olimpica.

Byers e i suoi compagni di squadra americani hanno partecipato alle qualificazioni come favoriti in quasi tutti gli eventi.

La 24enne ha vinto tutte le competizioni all-around a cui ha partecipato dal 2013, e ha bisogno di altre tre medaglie per superare Shannon Miller e diventare l’atleta più premiata tra le ginnaste americane.