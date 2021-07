Giornale Zaika – shareandstocks.com

Quanto vale 1 miliardo di dollari di Hong Kong per un’azienda chimica al giorno? A dicembre dello scorso anno la risposta data da Blue Moon quando è stata quotata è stata di 77,1 miliardi di dollari di Hong Kong, il che significa che rispetto all’utile netto 2019 della società attribuibile alla capogruppo, 1,08 miliardi di dollari di Hong Kong, il rapporto P/E statico ha 71,4 volte!

La quotazione di Blue Moon, quotata da più di un anno e mezzo, si è dimezzata, passando dal massimo di 19,16 dollari di Hong Kong/azione di gennaio a 10,90 dollari di Hong Kong/azione di oggi ( 24 giugno) e il suo valore di mercato è sceso di 48,4 miliardi di dollari di Hong Kong, ovvero circa 40,3 miliardi di yuan.

In che modo Blue Moon ha raccontato la storia del suo “China Procter & Gamble” all’epoca? Quali sono i fattori alla base del premio elevato? Qual è il motivo per cui il prezzo delle azioni non può reggere? C’è ancora spazio per miglioramenti nell’industria chimica quotidiana?