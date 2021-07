Giornale Zaika – shareandstocks.com

Zhongsheng Holdings, uno dei principali titoli di concessionari di auto di lusso, è stato sottoscritto da Hillhouse per 47,253 milioni di azioni, il titolo è salito alle stelle questa mattina, stabilendo un nuovo massimo dalla sua quotazione. Hillhouse Investment è sempre stata brava a organizzare la pista per l’industria che rappresenta la tendenza futura.Questa volta Hillhouse ha attaccato ancora una volta, il mercato delle auto di lusso diventerà anche l’attuale stock di pista?

Secondo le informazioni pubbliche, il 4 luglio, la società e il sottoscrittore HHLR Fund, LP. E YHG Investment, LP. Dopo aver stipulato l’accordo di sottoscrizione, la società ha accettato con riserva di assegnare ed emettere un totale di 47,253 milioni di azioni di sottoscrizione, raccogliendo quasi 3 miliardi di HK$, pari a circa il 2,04% del capitale azionario emesso esistente e circa il 2,00% delle azioni emesse della società capitale dopo l’emissione delle azioni di sottoscrizione.

Allo stesso tempo, la società ha annunciato che nei sei mesi terminati a giugno di quest’anno, le vendite di auto nuove hanno raggiunto 275.566, con un aumento di circa il 40% anno su anno. Le vendite di auto nuove di zecca di lusso hanno superato i 160.000, con un aumento di circa il 45% su base annua e il volume delle transazioni di auto usate è aumentato di circa il 64% su base annua, superando i 66.000.

Secondo le statistiche, Zhongsheng Holdings di Hillhouse Investment è il secondo gruppo di concessionari di auto in Cina, con un gran numero di marchi di auto di lusso come Mercedes-Benz, Lexus, BMW e Audi.

Vale la pena ricordare che all’inizio del 2021 i ministeri e le commissioni nazionali hanno emesso un documento che menziona l’espansione del consumo di automobili, con l’aspettativa che il tasso di crescita economica per l’intero anno del 2021 raggiungerà il 7,0% al 9,0%, il consumo facoltativo prodotti come le automobili introdurranno un’ulteriore crescita.

Secondo i calcoli di Huatai Securities, il mercato dei servizi di manutenzione post-vendita delle autovetture nazionali crescerà costantemente da 0,75 trilioni di yuan nel 2020 a 1,7 trilioni di yuan nel 2030.

Secondo i dati, le vendite di auto nuove nel mercato continentale delle auto di lusso sono cresciute costantemente, con una forte domanda in aprile e maggio.Ad aprile, le prestazioni delle auto di lusso dell’azienda hanno continuato a superare le prestazioni dei concorrenti e il volume delle vendite è aumentato di oltre il 30% anno -su anno, e le vendite sono aumentate ancora di più nei primi quattro mesi Oltre il 70%.