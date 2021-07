Giornale Zaika – shareandstocks.com

Fan Yifei, vice governatore della People’s Bank of China, ha dichiarato in una conferenza stampa dell’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato l’8 luglio che si sono verificati comportamenti irregolari durante il rapido sviluppo del settore dei pagamenti e che la People’s Bank of China sta lavorando in modo ordinato contro i monopoli e l’espansione orizzontale del capitale; qualche tempo fa; ho intervistato anche il Gruppo Ant. Il fenomeno monopolistico rilevante non si verifica solo in Ant, ma anche in altre istituzioni. Le misure prese nei confronti di Ant verranno implementate anche in altri servizi di pagamento entità di mercato e la situazione in questione sarà annunciata una dopo l’altra.

La People’s Bank of China ha istituito in precedenza una società di rete, che ha svolto un ruolo molto importante nell’invertire la situazione nel mercato dei pagamenti.Il prossimo passo sarà quello di sviluppare meglio e più rapidamente il mercato dei pagamenti, continuando a prendere misure contro le irregolarità. Anche la People’s Bank of China ha sviluppato quest’anno un sistema di supervisione dei pagamenti che, attraverso l’analisi dei big data e il monitoraggio dei dati delle transazioni, può condurre una valutazione più completa dell’attività di pagamento e dei relativi rischi e ridurre efficacemente i costi di supervisione.

Ha anche sottolineato che le valute digitali private, inclusi Bitcoin e stablecoin, sono diventate esse stesse strumenti speculativi, con potenziali rischi che minacciano la sicurezza finanziaria e la stabilità sociale, e diventano strumenti di pagamento per alcune attività di riciclaggio di denaro e attività economiche illegali. L’introduzione delle cosiddette stablecoin globali da parte di alcune istituzioni commerciali potrebbe comportare rischi e sfide per il sistema monetario internazionale e il sistema di pagamento e regolamento. La People’s Bank of China è preoccupata per questo.Pertanto, ha adottato alcune misure per determinare se il digitale privato le valute esistono sotto forma di valuta, sotto osservazione e ricerca.

La People’s Bank of China ha sempre prestato grande attenzione all’impatto del RMB digitale sul sistema monetario, sulla politica monetaria e sulla stabilità finanziaria e si adopererà per ridurre l’impatto macro del sistema digitale RMB attraverso la progettazione aziendale, tecnica e politica, ed è fiduciosi di continuare ad espandere la portata del pilota.Olimpiadi invernali di Pechino Sarà il campo pilota chiave nella fase successiva.