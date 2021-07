Giornale Zaika – shareandstocks.com

BlackRock, la più grande società di gestione patrimoniale al mondo, ha dichiarato nelle sue prospettive di investimento di metà anno che la sua visione dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti è diventata più pessimistica e che l’attuale valutazione del mercato obbligazionario è “molto adeguata”.

BlackRock ha anche declassato le azioni statunitensi a neutrale, in parte perché prevede un aumento dell’inflazione nel medio termine. La società prevede che i rendimenti obbligazionari aumenteranno a causa dell’aumento delle pressioni inflazionistiche piuttosto che dei cambiamenti nella politica monetaria, il che crea un ambiente favorevole per il mercato azionario. Le crescenti aspettative di inflazione stanno spingendo verso l’alto i rendimenti nominali, mentre i tassi di interesse reali aggiustati per l’inflazione rimangono deboli.

Sebbene BlackRock ritenga che l’ambiente in genere supporti gli asset rischiosi, posiziona ancora i titoli statunitensi da sovrappeso a neutrali, poiché la società ritiene che la tendenza che ha promosso i margini di profitto aziendale negli ultimi anni potrebbe presto essere invertita.

Ma BlackRock è ottimista sui mercati azionari europei e ha alzato il rating dei mercati azionari giapponesi a neutrale. Nell’asset allocation, la Cina si distinguerà dagli altri mercati emergenti.

Pang Wenbo, chief investment strategist per la regione Asia-Pacifico del think tank BlackRock, ha affermato che la banca ha declassato il rating delle azioni statunitensi a “Neutral” e che non ha una visione negativa delle azioni statunitensi, né si aspetta un importante aggiustamento delle azioni statunitensi. Ha sottolineato che poiché l’economia statunitense ha iniziato a ripartire e l’Europa e il Giappone stanno per ripartire, si raccomanda di allocare più attività dalle azioni statunitensi ai mercati azionari europei e giapponesi.

Il rafforzamento della supervisione dei dati da parte della Cina ha messo sotto pressione un gran numero di titoli tecnologici cinesi. Pang Wenbo ha affermato che la regolamentazione dei dati è un problema che i governi di tutto il mondo stanno affrontando e non è esclusivo della Cina.Si prevede inoltre che la Cina continuerà a rafforzare la regolamentazione delle società tecnologiche. Ha sottolineato che nel lungo periodo, più società cinesi sceglieranno di rimanere quotate in Cina.Se gli investitori globali vogliono investire in società cinesi di alta qualità, in futuro potrebbero investire direttamente nel mercato cinese, invece di investire in oltremare quotate in borsa concept stock cinesi come allocazione Rappresentante del mercato cinese.