Giornale Zaika – shareandstocks.com

Nel marzo di quest’anno, è stato riferito che le tre principali nuove forze per la produzione di automobili negli Stati Uniti, Weilai Automobile, Xiaopeng Automobile e Ideal Automobile, hanno pianificato di tornare a Hong Kong quest’anno. Xiaopeng Motors (09868.HK) ha finalmente vinto il titolo di “primo stock di veicoli elettrici intelligenti nelle scorte di Hong Kong”.

Il 7 luglio, Xiaopeng Motors è stata ufficialmente quotata a HKD 165,00 per azione. Vale la pena notare che Xiaopeng Motors ha utilizzato il metodo della “doppia quotazione primaria” per sbarcare in azioni di Hong Kong, diventando il primo concept stock cinese ad essere quotato a New York e Hong Kong in tre anni. Com’è la situazione delle sottoscrizioni IPO? Qual è la ragione per irrompere nel mercato oscuro?

He Xiaopeng, presidente di Xiaopeng Motors, ha previsto in un’intervista che tra il 2025 e il 2030 l’industria automobilistica continentale potrebbe essere guidata da poche aziende, proprio come l’attuale industria degli smartphone. Quindi Xiaopeng Motors può diventare una società di minoranza con un focus eccezionale? Come stanno andando il suo stato operativo e il layout del mercato?

In funzione, questo nuovo titolo può offrire agli investitori opportunità a breve termine?