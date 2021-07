Giornale Zaika – shareandstocks.com

La sera del 6, Meitu ha annunciato che il valore equo dei bitcoin acquistati è diminuito di circa 17,3 milioni di dollari USA il 30 giugno di quest’anno. Si prevede che sarà riconosciuto come una perdita di valore nei risultati intermedi. Un aumento di circa 14,7 dollari USA milioni al 30 non saranno rilevati come plusvalenza da rivalutazione nei risultati intermedi.

Secondo il precedente annuncio, il gruppo ha acquistato un totale di circa 31.000 unità di Ether e 940,89 unità di Bitcoin, con un corrispettivo totale di circa 100 milioni di dollari.

L’annuncio ha sottolineato che dall’acquisto di criptovalute, il gruppo non ha né acquistato né venduto criptovalute in conformità con il piano di investimento in criptovalute e attualmente non ha intenzione di vendere criptovalute a breve termine.

Tuttavia, vale la pena notare che le voci secondo cui Meitu ha perso denaro negli investimenti in criptovalute non sono completamente accurate: se si include l’apprezzamento di Ether, non vi è alcuna perdita fluttuante complessiva. Secondo l’attuale prezzo di mercato, il valore equo di Ether e Bitcoin che Meitu ha acquistato è rispettivamente di circa 72,4 milioni di dollari e 32,8 milioni di dollari. Pertanto, il calcolo totale, il reddito totale del libro è di 5,2 milioni di dollari USA.

A tal proposito, il consiglio di amministrazione di Meitu ritiene che la svalutazione relativa al bitcoin acquistato non avrà alcun impatto significativo sul flusso di cassa del gruppo, sulle perdite operative e rettificate o sull’utile netto nei risultati intermedi. Meitu ha affermato alcuni giorni fa che la perdita di valore dell’investimento in Bitcoin non influisce sul normale business dell’azienda e ritiene che l’industria blockchain sia ancora nelle sue fasi iniziali e che le criptovalute abbiano abbastanza spazio per l’apprezzamento a lungo termine.

Per quanto riguarda l’investimento in valute virtuali come Bitcoin, recentemente è diventato il fulcro del mercato. UBS ha pubblicato un rapporto questa settimana avvertendo che le repressioni normative potrebbero far scoppiare la bolla nel mercato delle criptovalute, il che significa che Bitcoin non è adatto agli investitori professionali. Il rapporto ha sottolineato che le pratiche di trading di criptovaluta, come l’espansione della leva finanziaria di 50 o 100 volte, sono fondamentalmente in contrasto con la regolamentazione finanziaria tradizionale.

UBS ha dichiarato: “Sebbene non si possa escludere la possibilità di futuri aumenti dei prezzi delle criptovalute, riteniamo che questo sia un mercato speculativo che porterà grandi rischi agli investitori professionali”.