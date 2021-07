Giornale Zaika – shareandstocks.com

Il panorama competitivo del ride-hailing domestico online sta cambiando!

Il 9 luglio, secondo un rapporto di Netcom, 25 app tra cui “Didi Enterprise Edition” sono state rimosse dagli scaffali per la rettifica a causa di gravi violazioni di leggi e regolamenti nella raccolta e nell’utilizzo delle informazioni personali. In questo contesto, Meituan Taxi, scomparso da due anni, è tornato al mondo e rilanciato nei principali app store mainstream il 9 luglio 2021.

Attualmente, i servizi di taxi Meituan sono disponibili in più di 100 città tra cui Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu e Hangzhou. A differenza di Didi, l’app Meituan Taxi è una piattaforma aggregata per la chiamata di taxi Oltre a Meituan Express, il fornitore di servizi di viaggio si collega anche ad altri servizi di chiamata su altre piattaforme di viaggio.

Il fondatore di Meituan Wang Xing è da tempo interessato al mercato dei viaggi e nel febbraio 2017 è stato lanciato ufficialmente Meituan Taxi. Nel 2019, Wang Xing ha guidato il round C di finanziamento di Ideal Auto, con un investimento personale di quasi 300 milioni di dollari, Meituan ha compiuto un altro grande passo verso la sua attività di viaggio. Nella curva Wang Xing, l’app Meituan Taxi ha attraversato due anni di attività ed è stata rimossa dai principali store di applicazioni a maggio 2019. Invece, Meituan ha unito la funzione di chiamata dei taxi nell’app Meituan. Dopotutto, ora ci sono troppi avversari. Oltre alle gigantesche case automobilistiche, i rivali di Meituan per la chiamata ai taxi hanno anche molte piattaforme locali online per la chiamata alle corse.

Quando Didi era fuori dallo scaffale, altre piattaforme di ride-hailing online sono state “sollevate” e sembravano avere opportunità di sviluppo senza precedenti. È concepibile che, sia che sia la compagnia di trasporto passeggeri di Meituan a vincere il traffico, o il supporto del gigante di Ruqi Travel, ciò che è certo è che sotto le politiche di regolamentazione di Internet sempre più chiare, gli estremi del monopolio della prenotazione delle auto online e il volume interno sono estremo come prima.La situazione potrebbe non verificarsi più e i migliori attori nel settore della chiamata di auto online potrebbero essere eguagliati in futuro e il dominio di una famiglia potrebbe non essere più il caso.