Giornale Zaika – shareandstocks.com

Spinto dall’impatto dell’epidemia e dall’incoraggiamento politico, “occupazione flessibile” è diventata una delle parole più calde del 2020. “Renrui Talent”, un fornitore di servizi per l’impiego flessibile quotato a Hong Kong nel continente, ha improvvisamente aperto un vuoto e ha aperto i minimi la mattina del 2 luglio, per poi scendere bruscamente di quasi la metà, stabilendo un nuovo minimo per la quotazione. Il volume degli scambi di oggi ha superato 8 milioni. Il motivo principale è che i principali clienti dell’azienda prevedono di terminare alcuni servizi nel gennaio del prossimo anno.

Per quanto gli amministratori sanno e comprendono perfettamente, il motivo della cessazione in sospeso è che i principali clienti intendono assumere e gestire dipendenti flessibili attualmente impiegati dal gruppo come dipendenti propri. Inoltre, il premio per il servizio di lavoro flessibile pagabile dai principali clienti a ciascun dipendente di lavoro flessibile del Gruppo mensilmente sarà ridotto fino alla cessazione in corso.

Alla fine dello scorso anno, il fatturato del gruppo derivante dall’analisi delle informazioni di questo importante cliente e dai servizi di lavoro flessibile forniti dai rappresentanti del servizio clienti è stato di circa 1,06 miliardi di RMB.Il gruppo ha ricavato circa il 41,3% dei ricavi generati dalla fornitura di servizi di lavoro flessibili e circa il 41,3% del fatturato totale del gruppo dell’anno 37,6%.

A causa della sola cessazione, si prevede che l’utile netto rettificato del gruppo per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 diminuirà di circa il 10%-20% rispetto all’anno conclusosi il 2020. Alla data di questo annuncio, la società sta ancora determinando l’entità del potenziale impatto finanziario della cessazione sul gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il gruppo ha sottolineato che il rapporto commerciale dell’azienda con gli altri dieci clienti principali rimane stabile e continuerà a fornire servizi di qualità ai propri clienti. Inoltre, il gruppo prevede di lanciare quest’anno un nuovo prodotto SaaS (software as a service) per le risorse umane per consentire ai clienti di ordinare software di gestione delle risorse umane di gruppo.