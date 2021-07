Giornale Zaika – shareandstocks.com

Il focus dell’ultima settimana di negoziazione di giugno sono stati i dati sull’occupazione non agricola di giugno di venerdì negli Stati Uniti.L’occupazione non agricola negli Stati Uniti è stata al di sotto delle aspettative per due mesi consecutivi.Quali sono le aspettative del mercato al riguardo? Che impatto avrà sull’ambiente economico e sul mercato azionario di Hong Kong?

L’indice Hang Seng è salito per tre giorni consecutivi la scorsa settimana e, sebbene il trend sia in ritardo rispetto al mercato azionario continentale, nel complesso si è comportato bene, superando quota 29.000, per la prima volta in quasi quattro mesi. Quali sono i fattori che guidano le azioni di Hong Kong nel prossimo futuro?

Mentre luglio sta per entrare, è possibile che le azioni di Hong Kong “girino sette volte”? Come guardare al mercato nella seconda metà dell’anno? In che modo gli investitori dovrebbero scegliere le azioni?