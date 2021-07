Giornale Zaika – shareandstocks.com

Gli investimenti ESG (Environmental and Social Governance) sono sempre più apprezzati dagli investitori in Asia. Li Zhenguo, Vicepresidente di UBS Global Investment Banking e Presidente della Grande Cina, prevede che la portata dell’emissione di obbligazioni ESG nella Grande Cina nel 2021 avrà l’opportunità di raggiungere un nuovo massimo; più società emetteranno obbligazioni ESG per la prima volta, e aumenteranno anche le tipologie di obbligazioni Innovazione.

Tra i prodotti di investimento ESG, gli investitori hanno più familiarità con le obbligazioni verdi e le obbligazioni legate alla sostenibilità. Secondo Lu Caiyun, capo e amministratore delegato di UBS Hong Kong, tre ragioni hanno contribuito alla crescente importanza degli investimenti ESG in Asia. Il primo è che l’azienda di famiglia ha iniziato a essere rilevata dalla generazione successiva e la nuova generazione presta maggiore attenzione allo sviluppo sostenibile e alle idee innovative. Inoltre, gli investimenti sostenibili possono mantenere prestazioni stabili in condizioni di mercato volatili. Ci sono anche investitori che si aspettano di restituire alla società e costruire un futuro migliore per la prossima generazione attraverso gli investimenti. Oltre ai prodotti obbligazionari, Gaetano Bassolino, responsabile dell’investment banking globale presso UBS Asia Pacific, ritiene che i concetti ESG stiano diventando sempre più popolari anche nei prodotti azionari e nelle attività di M&A.

In risposta alla crescente domanda di prodotti di investimento ESG, giovedì scorso la Securities Regulatory Commission di Hong Kong ha rilasciato una dichiarazione ai fondi ESG per migliorare la trasparenza, la comparabilità e la coerenza delle informative sulla sostenibilità dei prodotti correlati per ridurre il “greenwashing” dei prodotti ESG. . Le nuove linee guida includono la richiesta ai gestori di fondi di rivedere e riportare almeno una volta all’anno; il Fondo per il clima raccomanda di aggiungere indicatori sostanziali come l’impronta di carbonio e l’intensità di carbonio; e l’aggiunta di esempi per la definizione e gli standard dei fondi ESG per riferimento dei gestori di fondi.

In precedenza, il CEO di BlackRock Larry Fink ha affermato che le aziende che ignorano i rischi di sostenibilità dovranno affrontare costi di capitale più elevati. Gli analisti di Moody’s hanno anche affermato che le questioni ESG diventeranno più importanti quest’anno.