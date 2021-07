Giornale Zaika – shareandstocks.com

In precedenza, la donna delle pulizie dell’hotel di quarantena della Yau Ma Tei Bridal Tea House è stata infettata dal virus della variante Delta. Le autorità lo hanno classificato temporaneamente come un’infezione locale. Il Center for Health Protection ha annunciato oggi (5th) che il caso sarà trasferito da un caso confermato localmente a un caso importato. Secondo le autorità, un caso importato era rimasto nella stanza dell’albergo ed è stato pulito da una lavoratrice contagiata, che è stata contagiata in seguito e, secondo il sequenziamento genetico delle due persone, ha anche dimostrato che i due erano epidemiologicamente correlati.

Dopo che le lavoratrici sono state trasferite in casi importati, anche Hong Kong è tornata a 28 giorni consecutivi senza infezioni locali.

Pan Liewen, professore presso la School of Public Health dell’Università di Hong Kong, ha affermato oggi (5th) che gli addetti alle pulizie dell’hotel infetto hanno confermato di avere il virus della variante Delta e che i geni del virus sono esattamente gli stessi di quelli dei domestici indiani che hanno soggiornato in precedenza nella stanza d’albergo, riflettendo che gli addetti alle pulizie potrebbero essere nella stanza Contaminazione da virus o infezione durante la pulizia. Ha detto che dopo aver esaminato altri casi, solo la donna delle pulizie era l’unica coerente con il caso importato, quindi si può dedurre che la stanza d’albergo fosse la fonte di infezione per la donna delle pulizie.

Hong Kong è tornata al 28 senza una diagnosi confermata. L’industria del turismo del Consiglio legislativo Yao Si-wing ritiene che ci sia un’alta possibilità di sdoganamento con Macao e la terraferma questo mese. Il principio generale è stato fissato e il resto i problemi tecnici sono il numero iniziale di sdoganamento. , Luoghi in cui puoi andare, ecc., Credo che non sia un grosso problema.