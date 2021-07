Giornale Zaika – shareandstocks.com

Vediamo spesso annunci sulle dimissioni dei vertici della società, e tutti chiariscono in pochi paragrafi chi si è dimesso e chi ha sostituito la carica. Ma oggi, l’apertura dell’annuncio di SMIC (00981.HK) ha spaventato tutti! Hai visto un annuncio di dimissioni di cinque pagine? Scherzi a parte, questa è la prima volta che vedo… Chi è questo che si è dimesso?

Si è scoperto che questo annuncio ha mostrato che il Dr. Wu Jingang, un membro dello staff tecnico di SMIC, ha recentemente presentato domanda di dimissioni e completato le procedure di dimissioni per motivi personali. Dopo le dimissioni, il Dr. Wu Jingang non ricopre più alcun incarico nell’azienda.

Si può notare che le dimissioni di questo tecnico ha toccato il core business di SMIC. Secondo l’annuncio, il Dr. Wu Jingang è entrato a far parte di SMIC nel 2001. Dal 2001 al 2014 è stato assistente alla regia, direttore e direttore senior e vicepresidente della ricerca e sviluppo tecnologico dal 2014. Durante il suo mandato, è stato responsabile della partecipazione alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie avanzate di processo FinFET.

L’azienda ha anche affermato che il lavoro di ricerca e sviluppo tecnologico dell’azienda sta attualmente procedendo normalmente e le dimissioni del Dr. Wu Jingang non hanno avuto un impatto negativo significativo sulla forza complessiva di ricerca e sviluppo dell’azienda.

Il giornalista ha notato che nell’elenco della prima parte degli incentivi concessi dall’ultimo piano di incentivi azionari di SMIC pubblicato il 20 maggio, Wu Jingang, come uno dei due tecnici principali della società, ha ottenuto 160.000 azioni vincolate della società. , Corrispondente a l’attuale prezzo delle azioni SMIC di 58,13 yuan per azione, il valore di mercato di questa parte del titolo è di quasi 9,3 milioni di yuan e il prezzo di concessione è di soli 20 yuan per azione. Nel 2020, lo stipendio totale di Wu Jingang da SMIC è di 2,141 milioni di yuan.

Tuttavia, secondo il piano di incentivazione azionaria, in caso di dimissioni dell’oggetto dell’incentivo, le azioni vincolate che sono state assegnate ma non conferite dall’oggetto dell’incentivo dalla data delle dimissioni non saranno acquisite e non saranno più valide. Di conseguenza, le dimissioni di Wu Jingang significano che ha rinunciato volontariamente a queste 160.000 azioni vincolate.

Tuttavia, non è ancora noto dove Wu Jingang andrà in futuro. SMIC ha risposto che nel 2018, 2019 e 2020, il personale R&S dell’azienda era di 2.096, 2.530 e 2.335, pari rispettivamente all’11,86%, 16,02% e 13,50% del numero totale dei dipendenti. stabile. .