Gisline Maxwell afferma che la libertà di Bill Cosby giustifica la rinuncia alle accuse di traffico sessuale Reuters

Ha affermato che era ingiusto per i pubblici ministeri utilizzare la testimonianza di Maxwell in una causa civile intentata contro di lei dall’accusatrice di Epstein Virginia Giuffre nel 2016 per stabilire il loro caso, e la giuria dovrebbe respingerli.” Accuse insostenibili e stantie”.

Mercoledì, uno degli avvocati di Maxwell, David Marcus, ha sostenuto in un commento sul New York Daily News che il rilascio di Cosby giustificava la fine dell’accusa di Maxwell.

Il pubblico ministero della Pennsylvania ha poi utilizzato la testimonianza colpevole fornita da Cosby per stabilire un nuovo procedimento penale. Il tribunale della Pennsylvania ha dichiarato di non poterlo fare e ha rilasciato Cosby dopo aver scontato più di due anni di carcere, forse 10 anni di carcere.

La decisione di non perseguire Cosby nel 2005 gli ha aperto la strada per testimoniare nella causa civile di Costanza, che si è conclusa con un accordo di 3,36 milioni di dollari USA.

Nathan ha stabilito ad aprile che l’accordo non era vincolante per i pubblici ministeri di Manhattan. Ha anche respinto l’affermazione di Maxwell secondo cui copriva complici accusati come il suo.

Epstein ha raggiunto un accordo con i pubblici ministeri federali in Florida in cambio della dichiarazione di colpevolezza per le accuse statali di prostituzione.

“Come nel caso Cosby, il governo sta cercando di violare l’accordo e ha citato in giudizio la signora Maxwell 25 anni dopo esattamente per gli stessi crimini per i quali è stata esentata”, ha detto l’avvocato di Maxwell. “Questo non è in linea con il principio di equità di base”.

L’83enne Cosby è stato scarcerato mercoledì dopo che la Corte Suprema della Pennsylvania ha dichiarato che l’accordo del pubblico ministero del 2005 non lo accusava di uso di droga e aggressione al dipendente della Temple University Andrea Constant, il che significava che l’attore e il comico non avrebbero dovuto essere addebitato dopo dieci anni.

New York (Reuters) – L’avvocato di Ghislaine Maxwell ha affermato che la condanna per aggressione sessuale di Bill Cosby nel 2018 è stata annullata, dimostrando che il traffico di sesso e altre accuse derivanti dalla sua relazione con il defunto finanziere Jeffrey Epstein erano ragionevoli.

© Reuters.Foto del file: Audrey Strauss, procuratore ad interim degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha parlato in una conferenza stampa con William F. Sweeney, vicedirettore dell’ufficio di New York, annunciando le accuse contro Gislain Maxwell

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.