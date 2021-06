GlaxoSmithKline assume Goldman Sachs e Citigroup per fornire consulenza sulla divisione consumer

GlaxoSmithKline non è stato in grado di commentare subito dopo essere uscito dal lavoro.

All’inizio di questa settimana, la società ha sviluppato un piano per trasformare il suo dipartimento per la salute dei consumatori in una società pubblica indipendente, una mossa che porterebbe una manna di 8 miliardi di sterline (11,1 miliardi di dollari) alla sua attività farmaceutica poco performante.

GlaxoSmithKline sta lavorando con Gruppo Goldman Sachs Società (Borsa di New York:) e Citigroup Il rapporto ha aggiunto che Inc (ticker della Borsa di New York:) è vero in entrambi gli aspetti.

(Reuters)-GlaxoSmithKline (NYSE:) Plc ha assunto due banche per consigliarla per aiutarla a diventare pubblica nella sua divisione consumatori il prossimo anno e per sconsigliare potenziali attività aggressive da parte di Elliott Investment Management, secondo il rapporto di Peng Bo News https:/ /www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-25/glaxosmithkline-said-to-tap-goldman-citi-for-spinoff?sref=SCAzRb9t venerdì ha citato persone che hanno familiarità con la questione.

