Gli affari esortano il governo britannico a controllare il caos “epidemia”

Martedì, dopo che i ministri si sono scontrati sulle proposte di autoisolamento, la comunità imprenditoriale ha esortato il governo britannico a “prendere il controllo” e Downing Street ha rifiutato di fornire un elenco che avrebbe consentito alle persone di continuare a lavorare anche se fossero state “testate” dal servizio sanitario nazionale. app.

Il primo ministro britannico Boris Johnson Annunciato lunedì Se i membri chiave del personale forniscono (ad esempio) “cibo, acqua, elettricità, medicine”, i membri chiave del personale che eseguono due colpi saranno in grado di evitare l’autoisolamento. .. Difendi il Regno”.

Ma martedì, Downing Street ha affermato che i datori di lavoro dovrebbero richiedere al governo l’esenzione da questi regolamenti, il che ha deluso le speranze in un elenco esaustivo. Diceva che solo “pochissime persone” potevano aggirare questo processo.

Claire Walker, co-direttore esecutivo della Camera di commercio britannica, ha affermato che la società “fa fatica a capire” queste regole che sembrano cambiare ogni ora. Ha detto che la società deve essere “assolutamente chiara” su quali dipendenti possono evitare l’autoisolamento. Ha detto: “Le aziende hanno urgente bisogno del controllo del governo e di una guida chiara e chiara”.

Un dirigente ha detto che i funzionari hanno detto martedì che avrebbero adottato una “linea incredibilmente dura” sulla questione dell’esenzione mentre cercavano di ridurre al minimo i soccorsi. Ha avvertito: “Se ci sono scaffali liberi nei fine settimana, le emozioni potrebbero cambiare”.

Rispettati

All’inizio del 10, sono stati costretti a confutare due sottosegretari che hanno affermato che anche se ricevono un “ping” dall’app del SSN, i dipendenti possono comunque andare a lavorare.

Secondo le normative governative, chi lancia l’allarme non deve autoisolarsi per legge, e chi chiama direttamente attraverso il sistema di test e tracciamento dei contatti del SSN dopo essere stato nominato da una persona risultata positiva al Covid-19 non deve farlo. autoisolarsi.

Lord Grimstone, ministro degli investimenti, ha detto a un datore di lavoro che le persone non hanno “obbligo legale” di seguire le indicazioni dell’app.

Un altro Segretario al Commercio, Paul Scully, ha fatto lo stesso punto martedì mattina tardi. “L’app ti consente di prendere decisioni informate”, ha detto a Times Radio. “Ovviamente, dipende dall’individuo e dal datore di lavoro.”

Scully e Grimstone hanno posto il veto quasi immediatamente dal 10, il quale ha affermato che l’azienda “dovrebbe sostenere l’isolamento dei dipendenti”.

Il segretario al Commercio Paul Sculley ha dichiarato che l’app esiste per consentire alle persone di prendere “decisioni sagge”, ma è stato rifiutato dal 10 © PA

Dopo che la domanda ha raggiunto centinaia di migliaia di lavoratori, questi sono rimasti a casa, causando carenze di manodopera in più settori industriali.

Craig Beaumont, capo della politica presso la Small Business Federation, ha dichiarato: “Dopo la guida sul posto di lavoro della scorsa settimana, non c’è stato quasi alcun preavviso. Riscritta frettolosamente l’economia notturna nel passaporto CovidL’ultima cosa che le aziende dovrebbero affrontare è l’ulteriore confusione di raccomandazioni contrastanti in materia di test e monitoraggio. ”

Oltre un milione di persone Contattato la scorsa settimana L’esecuzione da parte del SSN direttamente o tramite applicazioni ha causato gravi carenze di manodopera nelle industrie chiave.

Samuel Tombs della società di consulenza Pantheon Macroeconomics stima che dopo aver incluso i casi confermati e tenuto conto del successivo aumento dei contagi, è ragionevole che 1,77 milioni di persone (2,7% della popolazione) siano ora in quarantena. Ha affermato che l’autoisolamento colpirà la domanda dei consumatori e le operazioni commerciali e ha abbassato le sue previsioni di crescita nel terzo trimestre.

Rispettati

Alla luce dei diffusi avvertimenti di chiusura di negozi e bar, carenza di cibo e interruzioni nelle catene di approvvigionamento e nelle industrie chiave, i gruppi imprenditoriali hanno intensificato le loro richieste affinché il governo anticipi la data del 16 agosto, prima della quale le persone vaccinate con doppia vaccinazione non avranno più bisogno di autoisolarsi.

I rivenditori stanno lavorando duramente per promuovere un metodo utilizzato nel programma pilota di quest’anno per consentire ai dipendenti di “pingare” di tornare al lavoro dopo un risultato negativo del test di mobilità orizzontale.

Un’indagine della Food and Beverage Federation ha rilevato che tre quarti dei suoi membri hanno segnalato una carenza di autisti. Paul Reeve, direttore di ECA, un’agenzia commerciale che rappresenta l’industria dei servizi di ingegneria, ha affermato che il requisito dell’autoisolamento sta interessando “tutte le parti del settore delle costruzioni e la sua catena di approvvigionamento”.

A causa dell’autoisolamento dei lavoratori, molte autorità locali hanno dovuto posticipare la raccolta dei rifiuti o chiudere i centri di riciclaggio. Ci sono state alcune interruzioni nei trasporti pubblici e la linea della metropolitana di Londra è stata ritardata a causa dell’assenza di personale legato al Covid.

Chris Hopson, amministratore delegato di NHS Providers, ha dichiarato che a causa della “domanda molto elevata e dell’altissimo tasso di assenteismo dei dipendenti dovuto all’autoisolamento”, molte ambulanze e società fiduciarie ospedaliere di emergenza si sono trovate a “sopportare un’estrema pressione”.

St Austell Brewery, che gestisce 40 bar nella regione sud-occidentale, ha affermato che quattro bar sotto la sua gestione sono stati chiusi a causa della mancanza di personale.

Attore e regista Kenneth Branagh (Kenneth Branagh) L’ultimo dramma cancellato dopo che l’attore e il regista hanno perso i loro attori a causa dell’auto-quarantena Edizione Browning.

Segnalazioni aggiuntive di Jonathan Eley, Delphine Strauss, Gill Plimmer, Philip Georgiadis e Sarah Neville