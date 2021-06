Gli alumni PayPal lanciano una rete di pagamento decentralizzata tramite CoinQuora

Molte delle infrastrutture che utilizziamo oggi sono state costruite negli anni ’70 e ’80… Per molte persone che potrebbero nascere in quell’epoca, non importa. Ma i locali di Internet ora sono al lavoro, sono tipo, posso ricevere e-mail in tempo reale, posso aggiornare le mie pagine Web in tempo reale, perché ci vogliono alcuni giorni prima che i miei soldi arrivino?

Inoltre, la blockchain mira a fornire un’alternativa all’attuale accordo SWIFT, che potrebbe richiedere giorni per eseguire le transazioni. Per questo motivo, Jim Nguyen, CEO di Six-Four Leaf Clover, ha sottolineato che

Due ex dipendenti di PayPal si sono uniti per lanciare una blockchain di pagamento decentralizzata, Six Leaf Clover. Six Clovers mira ad accelerare i trasferimenti globali collegando valute legali e valute digitali.

