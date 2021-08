Gli amanti del sole si godono il “lavoro” estivo europeo prima di tornare in ufficio Reuters

6/6 © Reuters. Il 23 luglio 2021, Gran Canaria, in Spagna, durante l’epidemia di coronavirus (COVID-19), il 30enne Alex Swaton dagli Stati Uniti e la 34enne Olga dalla Germania Paul lavorano da remoto a Las Palmas, Gran Canarie. La foto è stata scattata il 23 luglio 2021. Reuters/Borja Suarez



2/6

Autori: Clara-Laeila Laudette e Corina Pons

Madrid (Reuters)-Attratti dal sole, dal mare e dal Wi-Fi veloce, i lavoratori a distanza si riuniscono nell’isola più meridionale d’Europa e cercano di “lavorare” prima che il loro datore di lavoro ordini loro di tornare in ufficio. Questo è un turista devastante. l’impresa ha portato un vangelo gratificante.

Olga Paul, 34 anni, è venuta a Gran Canaria, in Spagna, per la prima volta a maggio per lavorare da remoto, pochi mesi dopo una lunga pandemia nel suo appartamento a Monaco di Baviera, analista aziendale per una delle più grandi case automobilistiche tedesche.

“Penso di essere più efficiente ora”, ha detto, ed è stata felice di vedere la vista del mare dal suo tetto, ed è andata lì per riposare. “Posso concentrarmi sul mio lavoro ed esplorare l’isola nei fine settimana… è fantastico.”

Nell’arcipelago più soleggiato di Spagna e Portogallo, la combinazione di resort e lavoro a distanza è una tendenza in crescita, poiché i divieti di viaggio sono stati allentati e l’affamata industria del turismo offre alloggi scontati e spazi di lavoro dedicati.

“Stiamo sicuramente assistendo alla crescita della categoria” nomadi digitali “, (questo) è importante per l’industria del turismo durante la pandemia perché aiuta con i soggiorni a lungo termine e l’economia locale”, ha affermato il direttore della ricerca Jennifer Iduh. Agenzie turistiche dell’Unione Europea.

I lavoratori remoti si registrano come turisti, il che li rende difficili da quantificare, ma le prove della loro esistenza sono ovunque, dai nuovi spazi di co-working agli adesivi pubblicitari Wi-Fi gratuiti e potenti in molti ristoranti, caffè e bar.

Tuttavia, il grande afflusso è solo un leggero sollievo per le isole dipendenti dal turismo: gli arrivi della Spagna nella prima metà dell’anno sono ancora solo un terzo dei 10 milioni nello stesso periodo del 2019.

Naviga e ingrandisci

Tuttavia, le associazioni locali delle Isole Canarie o di Madeira in Portogallo affermano che anche durante l’alta stagione più costosa, il numero di persone che lavorano da remoto sta esplodendo.

Il sito web “Nomad List” elenca Tenerife, Isole Canarie, come una delle 10 destinazioni in più rapida crescita per il telelavoro nei primi sette mesi del 2021. Questa tendenza è iniziata lo scorso anno.

“Entro l’estate (l’anno scorso), vedo sempre più persone venire qui, non per le vacanze o la residenza permanente, ma per lavorare per sei settimane, due mesi, tre mesi”, vivendo a Fuert Said Nele Boesmans, una belga di Isola Ventura. La seconda isola più grande delle Isole Canarie.

Durante la pandemia, il numero di membri del gruppo Facebook “Digital Nomads Fuerteventura” (NASDAQ:) Boesmans è quintuplicato.

Le compagnie aeree e i siti di noleggio affermano che le prenotazioni dall’Europa continentale sono aumentate la scorsa estate.

La compagnia aerea low cost Ryanair ha affermato che da aprile a luglio di quest’anno i voli per le Isole Canarie sono aumentati dell’88% rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre le prenotazioni per Tenerife sono raddoppiate.

Una portavoce di Ryanair ha affermato che questa tendenza dovrebbe continuare, osservando che le vendite di biglietti di sola andata per le Isole Canarie a giugno sono aumentate del 32% rispetto a maggio e del 74% rispetto a giugno 2020.

Secondo i dati del portale immobiliare Idealista, la domanda di affitti per più di 15 giorni nelle Isole Canarie, nelle Isole Baleari e a Madeira è aumentata del 51% la scorsa estate e la società prevede che le prenotazioni continueranno a crescere nel 2021.

“Li chiamo nomadi aziendali”, ha detto Ignacio Rodriguez, presidente della Canary Islands Coworking Space Association, che ha visto lavoratori remoti temporanei particolarmente prosperi, la maggior parte dei quali provengono dalla Francia.

L’Ufficio del Turismo delle Isole Canarie stima che circa 8.000 telelavoratori sono venuti qui nella prima metà di quest’anno e si prevede che ci saranno 30mila telelavoratori nei prossimi cinque anni.

A Madeira, le autorità hanno istituito un ufficio per consigliare i lavoratori a distanza, che dovrebbe ricevere 500 richieste, ma da febbraio ne ha ricevute 8.000.

“I gestori degli hotel non conoscono i lavoratori a distanza, ma ora il termine è così comune a loro”, ha affermato Micaela Vieira, responsabile del progetto “Digital Nomad” a Madeira.

Nella parte settentrionale di Fuerteventura, battuta dal vento, l’amministrazione comunale, La Oliva, ha svolto un’attività molto efficace, tanto che il piccolo villaggio di pescatori di El Cotillo ha ricevuto abbastanza lavoratori remoti da dimostrare che un’azienda denominata COCO La razionalità del nuovo spazio di coworking.

Il surfista italo-colombiano Matteo Leoni ha fondato COCO dopo aver notato l’afflusso di turismo che lui e gli abitanti di El Cotillo non avevano mai visto prima.

“Hanno 25-45 anni. Vengono da Madrid, Parigi, Roma, Milano e lavorano da remoto. Pensano, ‘Perché non lavorare in un posto caldo?'”, ha detto Leoni. “Alle Isole Canarie c’è molto spazio e il distanziamento sociale deve essere mantenuto”.

COCO aprirà a metà settembre e Leoni spera che da 8 a 10 abbonati permanenti possano godersi l’area ricreativa, il giardino, il bar e la cabina insonorizzata.

promozione speciale

La compagnia aerea spagnola Iberia offre uno sconto del 10% a coloro che desiderano approfittare degli ultimi mesi di lavoro a distanza nel loro habitat temporaneo alle Isole Canarie.

Le catene alberghiere Melia e Vincci offrono pacchetti scontati per i lavoratori da remoto che desiderano soggiornare per qualche settimana, l’evento di Melia si chiama “Working in Paradise”.

“Da quando è terminato lo stato di emergenza (in Spagna) e sono iniziati gli spostamenti tra le regioni, la domanda per questo servizio è stata maggiore”, ha detto Wenqi in una e-mail.

Anche Croazia e Grecia hanno aderito a questa tendenza, sviluppando visti speciali per i lavoratori remoti che non hanno il sole, e la Croazia promuove il suo scenario idilliaco come “il tuo nuovo ufficio” nelle sue attività promozionali.

Issam Kazim, direttore generale della Dubai Tourism and Business Corporation, ha affermato che quest’anno circa 3.500 persone si sono iscritte al programma di “lavoro virtuale” di Dubai, principalmente turisti provenienti dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dall’India.

“Il tasso di occupazione medio delle proprietà da 1-5 stelle a Dubai è vicino al 60%… il forte sostegno degli appartamenti… mostra che le persone sono alla ricerca di opzioni a lungo termine, coerenti con la scelta di lavorare qui”, ha aggiunto Kazim strada.

Se questa tendenza possa continuare dopo la piena ripresa dei lavori questo autunno è un’altra questione, soprattutto considerando il successo delle campagne di vaccinazione in alcune aree.

Tuttavia, alcune persone vogliono tornare sull’isola, o forse semplicemente restare.

“Tutti quelli che ho incontrato che l’hanno provato l’hanno adorato molto”, ha detto Alexander Swanton, uno sceneggiatore freelance americano che ha navigato nel tempo libero di Gran Canaria e si è stabilito dopo aver lasciato il suo lavoro nell’assicurazione nell’ottobre dello scorso anno.

Joao Santos non è pronto a rinunciare al suo viaggio in spiaggia dopo essere uscito dal lavoro. “Non sarò costretto a tornare presto in ufficio”, ha promesso lo sviluppatore web portoghese quando ha lavorato per la prima volta in remoto sull’isola di Madeira.