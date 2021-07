Gli ammortamenti sono inclusi nell’utile lordo?

utile lordo È il reddito che un’azienda riceve dopo aver dedotto i costi diretti di produzione dei suoi prodotti.I costi diretti del lavoro e dei materiali utilizzati nella produzione sono chiamati Costo dei beni venduti.

di solito, ammortamento con Ammortamento Non incluso nel costo del venduto, e come voce separata di spesa nel conto economico.

L’utile lordo è il risultato della sottrazione del costo dei beni venduti dall’azienda dai ricavi totali. Perciò, Deprezzamento e ammortamento Solitamente non incluso nel calcolo dell’utile lordo.

Tuttavia, è importante notare che in alcuni casi l’ammortamento verrà registrato nel costo del venduto e influirà sull’utile lordo. Di seguito, discuteremo come calcolare l’utile lordo e come gli ammortamenti influiscono sulla redditività dell’azienda.

Componenti dell’utile lordo

Prima di discutere di come l’ammortamento influenzi i profitti, dovremmo prima rivedere le due componenti principali dell’utile lordo: ricavi e costo delle merci vendute.

reddito È il ricavo totale generato dalle vendite durante un periodo. I ricavi sono anche chiamati vendite nette perché potrebbero essere stati detratti sconti e detrazioni per le merci restituite.

Il costo delle vendite è il costo diretto associato alla produzione dei prodotti dell’azienda. Il costo del venduto o COGS include i costi diretti del lavoro e gli eventuali costi dei materiali, come le materie prime utilizzate per produrre i prodotti dell’azienda.

L’utile lordo misura l’efficienza dell’azienda nel generare profitti dal suo lavoro diretto e dai materiali diretti. L’utile lordo non include i costi non di produzione. Solo i costi e i profitti associati agli impianti di produzione o agli stabilimenti sono inclusi nell’utile lordo. Alcuni di questi costi includono:

materiale diretto

Manodopera diretta

Costo dell’attrezzatura coinvolto nella produzione

Utilità degli impianti di produzione

Tassa di spedizione

Come accennato in precedenza, il profitto lordo viene calcolato sottraendo COGS dalle entrate. Ad esempio, se il costo di produzione di un’auto è di $ 15.000 e il prezzo di questa auto è di $ 20.000, la differenza di $ 5.000 è il profitto lordo di quell’auto.

Deprezzamento e ammortamento

Come accennato in precedenza, nella maggior parte dei casi, gli ammortamenti sono trattati come voci separate nel conto economico.

L’ammortamento viene solitamente utilizzato per le immobilizzazioni o bene tangibile, Piace Immobili, impianti e macchinari (PP&E). L’ammortamento è un metodo di allocazione dei costi lungo la vita utile attesa di un bene. Invece di registrare un acquisto di asset nel primo anno, che riduce i profitti, le aziende possono ripartire i costi su molti anni, consentendo loro di guadagnare dal bene.

L’ammortamento è simile all’ammortamento, ma utilizzato per Beni immateriali, Come i brevetti.Ammortamento Spese in conto capitale Le attività immateriali rientrano in un determinato intervallo di tempo, di solito entro la vita utile dell’attività.

Sia l’ammortamento che l’ammortamento sono metodi contabili progettati per aiutare le aziende a riconoscere le spese entro pochi anni. Questa spesa riduce l’importo del profitto e riduce il reddito imponibile della società. Poiché gli ammortamenti di solito non fanno parte del costo del venduto, il che significa che non sono direttamente correlati alla produzione, non sono inclusi nell’utile lordo.

Esempi di utile lordo, deprezzamento e ammortamento

Quanto segue fa parte del conto economico di JC Penney Company Inc. (JCP) Dal 4 maggio 2019.

Il fatturato totale è evidenziato in verde, con un importo di 2,55 miliardi di dollari, mentre il costo delle merci vendute è inferiore alle entrate, a 1,63 miliardi di dollari.

Gli ammortamenti di $ 147 milioni sono elencati separatamente ed evidenziati in giallo.

Per JC Penney, l’attuale profitto lordo includerà entrate e COGS. Gli ammortamenti non sono utilizzati nel calcolo dell’utile lordo, ma sono inclusi nel calcolo del reddito operativo. L’utile operativo di JC Penney per il trimestre è stato di -93 milioni o una perdita.



JC Penney Conto economico maggio 2019.

La fonte della quota di ammortamento determina se la spesa è nel costo delle merci vendute o Spese operativeAlcune spese di ammortamento sono incluse nel costo del venduto, quindi sono incluse nell’utile lordo.

Ad esempio, l’ammortamento dell’edificio per uffici di un’azienda e dei suoi mobili non sarà incluso nel COGS perché non è un costo diretto relativo alla produzione di beni. Tuttavia, una parte dell’ammortamento dell’impianto o dell’impianto del produttore sarà inclusa nei costi indiretti o fissi dell’impianto. Pertanto, questa parte dell’ammortamento può essere inclusa anche nel COGS, poiché l’ammortamento è direttamente correlato alla fabbrica.

Includere l’ammortamento come elemento è ancora più raro costo diretto Produzione, sebbene alcune attività (come le attività di leasing) possano includerla. In caso contrario, le spese di ammortamento di solito non sono incluse nell’utile lordo. Il trattamento contabile del conto economico è diverso per ogni azienda e settore.