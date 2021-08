Gli analisti della Bank of America affermano che il prezzo delle azioni di Moderna è “ridicolo”

L’analista Geoff Meacham ha dichiarato martedì che il prezzo delle azioni di Moderna Inc. è salito così tanto che la valutazione della società biotecnologica è “irragionevole da una prospettiva fondamentale” perché la sua analisi mostra che il prezzo delle azioni della società dovrebbe essere inferiore di circa il 75% rispetto all’attuale livello.

Lunedì, dopo che il vaccino COVID-19 dell’azienda è diventato pubblico, il titolo è aumentato del 17,1%, il più grande guadagno di un giorno in quasi nove mesi e un prezzo di chiusura record di $ 484,47. Ottenuta l’autorizzazione temporanea in AustraliaA questo prezzo, il titolo è salito del 364% finora quest’anno e la società ha un valore di 195,56 miliardi di dollari.

“

“Valutazione: da irragionevole a ridicolo.”

” — Geoff Meacham, analista di Bank of America Securities, ha scritto in un rapporto ai clienti.

Secondo questa valutazione, l’analista di Bank of America Micham ha sottolineato che il valore di questa società di 11 anni supera quello di Amgen, che ha una storia di 40 anni.

Merck & Co. Inc., con un valore di mercato attuale di circa 128,9 miliardi di dollari, ha una storia di 130 anni.

Circa US $ 189,7 miliardi, entrambi i quali sono il Dow Jones Industrial Average

Componenti.

Micham ha ribadito il suo rating di sottoperformance sul titolo e ha mantenuto il prezzo obiettivo a $ 115, che è inferiore del 75,6% rispetto ai livelli attuali.

Ha affermato che sebbene il vaccino COVID-19 di Moderna abbia contribuito in modo determinante alla ripresa globale, per giustificare il valore di 200 miliardi di dollari, si devono presumere due cose:

Entro il 2038, Moderna fornirà ogni anno da 1 miliardo a 1,5 miliardi di dosi di vaccino COVID-19.

L’intera pipeline dell’azienda ha una probabilità di successo del 100%, inclusi 4 progetti di sperimentazione di fase 2, 10 progetti di fase 1 e 8 progetti preclinici che non sono ancora stati sottoposti a test sull’uomo, con vendite totali che raggiungono i 30 miliardi di dollari USA. Al contrario, il fatturato totale di Moderna negli ultimi quattro trimestri è stato di circa 7 miliardi di dollari.

“Secondo noi, queste ipotesi non sono dimostrabili”, ha scritto Mitcham.

Il titolo è sceso del 2,9% nelle negoziazioni di martedì pomeriggio, portando il valore di mercato di Moderna a $ 189,9 miliardi, solo leggermente superiore all’attuale valore di mercato di Merck.

L’analista ha ammesso di essere ottimista sulla tecnologia mRNA su cui si basa il vaccino Moderna, ed è la valutazione di mercato di questa società che lo rende short sul titolo.

“Mentre riconosciamo che questo slancio potrebbe continuare, ribadiamo la nostra valutazione di sottoperformance, soprattutto considerando che l’ampio feedback degli esperti di C-19 è in contrasto con il sentimento di mercato eccessivamente rialzista”, ha scritto Meacham.

Il prezzo delle azioni di Moderna è aumentato del 553,3% negli ultimi 12 mesi. Al contrario, le azioni di Pfizer.

È aumentato del 32,0% e BioNTech SE

In rialzo del 472,7% nell’ultimo anno, mentre l’indice S&P 500

Un aumento del 32,1%.Pfizer e BioNTech hanno collaborato per sviluppare un vaccino COVID-19, che ha ricevuto l’autorizzazione all’uso di emergenza negli Stati Uniti