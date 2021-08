Gli analisti hanno affermato che i guadagni di Macy e Cole potrebbero essere colpiti, ma le azioni no

dimensione del font

Cole e Macy’s Riporterà i guadagni del secondo trimestre Più tardi questa settimana. Telsey Advisory Group ha alzato gli obiettivi di prezzo di due catene di grandi magazzini, ma ritiene che gli investitori non dovrebbero accaparrarsi questi titoli.

L’analista Dana Telsey ha ribadito lunedì le valutazioni delle prestazioni di mercato di Kohl’s (codice azionario: KSS) e Macy’s (M), e allo stesso tempo ha aumentato il prezzo obiettivo del primo da $ 60 a $ 63 e il prezzo obiettivo del secondo da $ 20 .A 21 dollari. Ha sottolineato che la performance migliore del previsto dei colleghi e la forte ripresa della pandemia fanno ben sperare per i prossimi risultati delle due società, sebbene esistano ancora altri fattori sfavorevoli.

Per Kohl, il suo guadagno per azione era di $ 1,27, che era superiore alla sua precedente stima di 99 centesimi e leggermente superiore al consenso del mercato, sebbene questo fosse ancora al di sotto del livello comparabile prima della pandemia del 2019, quando l’utile per azione di Kohl era di $ 1,55. Ritiene inoltre che la società vedrà “un significativo miglioramento del margine di profitto lordo”.

Per Macy’s, l’utile per azione di Telsey è stato di 24 centesimi, superiore al precedente 1 centesimo per azione e superiore al consenso del mercato, sebbene la cifra fosse anche inferiore ai 28 centesimi USA per azione nel secondo trimestre del 2019 prima della pandemia. .

Tuttavia, ci sono alcuni fattori che la tengono ai margini di questi due titoli. Ha sottolineato che il grande magazzino di Cole sta affrontando l’inflazione dei salari e l’interruzione della catena di approvvigionamento, che potrebbe continuare a esercitare pressioni sull’azienda, mentre Macy’s deve anche affrontare continui ostacoli strutturali, nonostante sia stato gestito relativamente bene durante la pandemia.

Tuttavia, Telsey ha sottolineato che queste società hanno ancora ragioni per essere ottimiste, soprattutto perché godono di un ambiente operativo relativamente favorevole e sono sostenute da una forte spesa per consumi.La collaborazione di Cole con lei l’ha ispirata

LVMH Moët Hennessy-Louis Vuittondi

(LVMH. Italia) Sephora, altri Anche gli analisti hanno elogiato, E i progressi di Macy’s nella sua strategia di priorità digitale.

Il prezzo delle azioni di Kohl è sceso dello 0,8% a $ 54,07 negli scambi più recenti, ma è aumentato di quasi il 33% finora quest’anno. Il prezzo delle azioni di Macy’s è aumentato dello 0,8% ed è aumentato di quasi il 70% nel 2021.

