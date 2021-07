Gli applausi degli utili spingono le azioni europee a nuovi massimi Reuters

Volkswagen (DE:), la più grande casa automobilistica europea, in precedenza ha raggiunto un livello record e ha aumentato il suo obiettivo di margine di profitto per la seconda volta in meno di tre mesi.

Il produttore finlandese di apparecchiature per le telecomunicazioni Nokia (NYSE:) è cresciuto del 7,1% dopo aver aumentato le sue prospettive per l’intero anno, poiché ha beneficiato di un netto miglioramento della sua attività.

La stratega degli investimenti della Bank of America Milla Savova (Milla Savova) ha dichiarato in un rapporto: “I titoli diversificati a livello globale hanno gli utili per azione più forti, mentre i titoli di consumo con una maggiore esposizione nei mercati emergenti sono i più deboli”.

I titoli minerari sono già il settore più performante nel 2021, in aumento dell’1,9% anglo-americano (LON:) Ha aumentato il dividendo per gli azionisti a un record di 4,1 miliardi di dollari.

Le azioni di Airbus sono aumentate del 3,4%, fornendo la spinta maggiore all’indice, dopo che il più grande produttore mondiale di aeromobili ha sostanzialmente aumentato le sue aspettative per consegne e guadagni per l’intero anno.

