Gli assicurati SHIP devono affrontare vantaggi ridotti e premi più elevati

Il tribunale della Pennsylvania ha approvato il piano di riabilitazione della compagnia di assicurazioni per l’assistenza a lungo termine in bancarotta Pennsylvania Advanced Health Insurance Company (SHIP). Il piano fornisce una gamma di opzioni per gli oltre 39.000 assicurati di SHIP, che possono significare premi più elevati, benefici ridotti o entrambi. Se sei un titolare di una polizza NAVE, devi sapere quanto segue.

Punti chiave Il tribunale della Pennsylvania ha approvato il piano di risanamento della compagnia di assicurazioni per cure a lungo termine in bancarotta SHIP, sperando di evitare la liquidazione.

I 39.000 assicurati della compagnia devono scegliere all’inizio una delle quattro opzioni di base di benefit/premio.

Alcuni assicurati saranno in grado di mantenere temporaneamente i premi attuali in cambio di prestazioni ridotte, mentre altri possono mantenere i benefici attuali, ma i premi sono molto più alti.

Il tribunale approva il piano in tre fasi di SHIP

Il 24 agosto il tribunale federale della Pennsylvania ha approvato il piano di risanamento della società in bancarotta, cercando di prevenire LiquidazioneLa liquidazione causerà una serie di altri problemi e potrebbe ridurre gravemente il reddito, e questo reddito è limitato dagli stati Fondo di garanzia associazione.

Il giudice Mary Hannah Leavitt ha sottolineato al momento dell’approvazione del piano che il piano era un concetto rivisto presentato per la prima volta nell’ottobre dello scorso anno e ha accettato un’udienza a maggio. Considerando la grave situazione finanziaria del piano, sarà un assicurato esistente Fornire la maggior parte delle scelte. società.

SHIP ha un deficit di circa 1,2 miliardi di dollari, attività di 1,4 miliardi di dollari e passività di 2,6 miliardi di dollari. Aveva 645.000 Assistenza a lungo termine (LTC) Politiche in 46 stati al momento del permesso. Circa il 13% degli assicurati LTC di SHIP accetta richieste di risarcimento, ma i recuperi prevedono che questo numero salga al 32% entro il 2050. La persona che si sta riprendendo è il Dipartimento delle assicurazioni della Pennsylvania.

“Come molti blocchi LTCI simili sul mercato, molte delle polizze di SHIP sono state storicamente sottovalutate e non richiedono agli assicurati di pagare i premi necessari per garantire che questi benefici possano essere forniti quando necessario”, ha affermato il recuperato.

Secondo la politica, i benefici possono includere case di cura e Vita assistita Strutture, servizi sanitari domiciliari e asili nido per adulti.

Il piano riabilitativo si compone di tre fasi:

La prima fase riguarderà la valutazione finanziaria e la modifica delle politiche.

La seconda fase comporterà la fissazione di premi in grado di mantenere le entrate, lavorando per eliminare eventuali carenze di finanziamento irrisolte per impedire la liquidazione delle compagnie assicurative.

La terza fase completerà la cessazione dell’attività LTCI effettiva. Il runoff si riferisce al processo mediante il quale una compagnia di assicurazioni gestisce le sue passività future esistenti (in questo caso la richiesta dell’assicurato) senza avviare nuove attività. Se SHIP non è in grado di pagare integralmente i suoi debiti rimanenti, può liquidarla e può chiedere all’Associazione di garanzia statale di chiedere aiuto finanziario.

Quattro scelte che gli assicurati dovranno affrontare

Il piano prevede quattro opzioni iniziali per gli assicurati. Da un lato, possono pagare gli aumenti dei tassi di interesse necessari per mantenere tutti i benefici, il che non era realistico valutare alcuni decenni fa durante i periodi di tassi di interesse più elevati e aspettativa di vita più bassa. Dall’altro, possono scegliere di ridurre le loro prestazioni e mantenere invariati i loro premi, almeno all’inizio.

Il giudice Levitt ha sottolineato che, ad esempio, gli assicurati più anziani possono ridurre la loro copertura massima da 10 anni a 5 anni invece di pagare i premi richiesti per una copertura di 10 anni.

Il piano afferma: “Per ogni assicurato, ci saranno sempre due considerazioni in competizione: la domanda prevista per i benefici LTC e il costo per mantenere la copertura di questi benefici”.

Per gli assicurati che non possono permettersi alcun aumento dei tassi di interesse, l’opzione uno, mantenere il tasso di interesse corrente e ridurre i loro benefici può essere l’opzione migliore per la prima fase del piano di riabilitazione. Tuttavia, questi vantaggi potrebbero non essere sufficienti e gli assicurati potrebbero comunque dover affrontare i vantaggi di un aumento dei premi e di ulteriori riduzioni nella seconda fase della riabilitazione.

In alternativa, l’Opzione 2 modificherà la polizza esistente per fornire una combinazione “ragionevole” di benefici e premi, proteggendo allo stesso tempo gli assicurati in una certa misura dai significativi aumenti dei tassi di interesse e riduzioni dei benefici nella seconda fase del Piano.

La terza opzione prevede una polizza con benefici moderati, ma anche in caso di liquidazione della compagnia non sono più richiesti premi aggiuntivi.

Utilizzando l’opzione quattro, gli assicurati saranno in grado di mantenere i benefici globali nella loro polizza originale, un aumento sostanziale dei premi. Tuttavia, anche quegli assicurati possono affrontare il rischio di aumentare sostanzialmente i tassi di interesse o ridurre i benefici nella seconda fase.

Questo è il dilemma per molti consumatori con polizze LTC, perché anche le compagnie assicurative solvibili stanno cercando di aumentare le loro tariffe quando lavorano con i regolatori statali per bilanciare le loro esigenze di solvibilità e le vecchie promesse agli assicurati e possono ridurre i benefici.

SHIP ha presentato una domanda di riabilitazione iniziale nel gennaio 2020.