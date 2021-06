Gli attacchi aerei degli Stati Uniti alle milizie sostenute dall’Iran in Iraq e Siria Reuters

Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) – Gli Stati Uniti hanno dichiarato domenica di aver effettuato un altro round di attacchi aerei contro le milizie sostenute dall’Iran in Iraq e Siria, questa volta in risposta agli attacchi dei droni delle milizie contro il personale e le strutture statunitensi in Iraq.

L’esercito americano ha dichiarato in una dichiarazione che i suoi obiettivi sono strutture di combattimento e stoccaggio di armi in due località in Siria e in una località in Iraq. Non ha rivelato se credeva che qualcuno fosse stato ucciso o ferito.

Lo sciopero è stato condotto sotto la direzione del presidente Joe Biden, che è la seconda volta che ordina attacchi di rappresaglia contro le milizie sostenute dall’Iran da quando è entrato in carica cinque mesi fa. L’ultima volta che Biden ha ordinato un attacco limitato contro un obiettivo in Siria è stato a febbraio in risposta a un attacco missilistico in Iraq.

Il Pentagono ha dichiarato in una nota: “Come ha dimostrato lo sciopero di stasera, il presidente Biden ha chiarito che agirà per proteggere il personale americano”.

Il Pentagono ha dichiarato che la struttura bersaglio è stata utilizzata dalle milizie sostenute dall’Iran, tra cui Kataib Hezbollah e Kataib Sayyid al-Shuhada.