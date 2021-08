Gli attivisti promuovono una “giusta transizione” per i lavoratori petroliferi britannici

In passato, la Rainbow Warrior III di Greenpeace e altre navi spesso causavano disagi ai lavoratori del settore petrolifero e del gas del Mare del Nord perché venivano impiegate per disturbare Progetto e highlight Rischio ambientale Causato dal settore energetico.

Ma negli ultimi mesi, il Rainbow Warrior è una barca a vela a motore di 58 metri che prende il nome dalla precedente nave di Greenpeace. Affondato dai servizi segreti francesi nel 1985, Ha chiesto una “giusta transizione” per conto dei lavoratori del settore petrolifero e del gas del Mare del Nord nei porti della Scozia e dell’Inghilterra nord-orientale.

Questa può sembrare un’alleanza improbabile, ma per gli ambientalisti aiuterà ulteriormente il loro obiettivo di accelerare la chiusura dell’industria britannica dei combustibili fossili.

Altri gruppi militanti come Greenpeace e Platform stanno spiegando ai politici che mentre il Regno Unito riduce la sua dipendenza dagli idrocarburi per raggiungere il suo obiettivo di emissioni nette zero per il 2050, i lavoratori del petrolio e del gas rischiano di essere “lasciati indietro”.

“La gente spesso pensa erroneamente che i lavoratori del petrolio siano milionari, ma in realtà molti di loro provengono da comunità dominate dalla classe operaia”, ha detto Mel Evans, capo del team petrolifero di Greenpeace UK. “Attraverso la transizione energetica, i loro diritti e mezzi di sussistenza dovrebbero essere protetti”.

Piattaforma petrolifera sequestrata e nuova base di turbine eoliche a Cromarty Bay, in Scozia © Peter Summers/Getty Images



Sebbene decine di migliaia di posti di lavoro siano stati persi a causa di due crolli dei prezzi dal 2014, i produttori offshore di petrolio e gas e i loro fornitori impiegano ancora più di 118.000 dipendenti nel Regno Unito. Alcune comunità locali, specialmente in aree come la Scozia nord-orientale, Rimani dipendente Per quanto riguarda il settore del lavoro.

Gli attivisti per il clima vogliono che la Gran Bretagna acceleri le sue azioni per ridurre l’estrazione di combustibili fossili attraverso un divieto Tutta la nuova esplorazione di petrolio e gasMa come parte della spinta, hanno insistito per evitare gli errori del passato che intere comunità sono state distrutte dalla chiusura delle miniere di carbone o delle acciaierie negli anni ’80 e ’90.

L’ultima campagna elettorale significa che hanno trovato qualcosa in comune con i loro ex avversari. Sebbene i membri del sindacato si siano opposti alla richiesta di una rapida chiusura del Mare del Nord, speravano che i lavoratori del petrolio e del gas avrebbero avuto l’opportunità di cambiare carriera quando la produzione di idrocarburi fosse diminuita.

Alcuni lavoratori, come il 35enne Kenny Nicholson, hanno fatto un salto dal settore petrolifero e del gas, dove ha affermato di aver assistito “al boom e al crollo degli ultimi 10 anni”.

Nicolson, un project manager che vive ad Aberdeen, ha iniziato a lavorare al cablaggio sottomarino presso la società elettrica SSE a marzo progetto Trasmetterà elettricità dai parchi eolici sulla costa orientale della Scozia al nord-est dell’Inghilterra a 440 chilometri di distanza.

Crede che ci sia molto spazio per gli altri, perché ha detto che il suo nuovo lavoro richiede una disciplina “molto simile” alla sua nell’industria petrolifera e del gas. “In termini di competenze, ci sono troppe competenze trasferibili”, ha detto Nicholson.

Lucy Harper è una consulente ambientale. Dopo 8 anni di lavoro su progetti di petrolio e gas nel settore dell’energia, ha lavorato nell’energia eolica offshore presso BP. Ha detto che da quando è entrata nel campo delle energie rinnovabili, è stata in una “curva di apprendimento molto ripida” . “.

Lucy Harper, che lavora sull’energia eolica offshore per BP, ha affermato di aver avuto una “curva di apprendimento molto ripida” dal passaggio ai progetti di petrolio e gas



Ma molte cose che deve capire nel suo nuovo ruolo, come il modo in cui sono formate le normative britanniche, sono molto “simili”, ha aggiunto Harper. “Hai già questa base.”

Altri hanno ritenuto che la transizione non fosse stata così agevole, soprattutto per gli appaltatori offshore autonomi. Secondo il sindacato, da quando il prezzo del petrolio è crollato nel 2014, il loro numero è aumentato poiché l’azienda cerca di ridurre i dipendenti a tempo pieno per tagliare i costi.

Secondo diversi appaltatori, le difficoltà derivano da competenze indipendenti e agenzie di certificazione in diverse parti del settore energetico. Per cambiare, devono pagare la formazione per ottenere la certificazione corretta, che di solito comporta molte ripetizioni.

“Mancanza di coerenza tra persone diverse [skills] I corpi coinvolti”, ha spiegato un lavoratore dell’Aberdeenshire, che aveva lavorato nel giacimento di petrolio e gas per quasi 25 anni. “La mia famiglia proviene da una città mineraria nella Scozia centrale. Per me, puoi vedere la stessa cosa accadere di nuovo, tranne per il fatto che la mia generazione ci sta prestando attenzione. “

Un sondaggio su 600 lavoratori offshore condotto da organizzazioni tra cui Friends of the Earth e Platform in Scozia ha rilevato che in media ogni persona spende 1.824 sterline all’anno in formazione. Nel peggiore dei casi, gli attivisti affermano che gli individui devono pagare fino a £ 14.000.

Gli appaltatori autonomi affermano che, poiché non hanno abbastanza lavoro per passare alle energie rinnovabili su larga scala, si trovano a dover mantenere le ultime certificazioni in entrambi i settori. Inoltre, una volta completati, i parchi eolici offshore richiedono squadre molto più piccole delle piattaforme petrolifere per farli funzionare.

Greenpeace e altre organizzazioni hanno lottato per un “passaporto delle competenze offshore” trasferibile per superare le barriere di riqualificazione e il finanziamento del governo degli appaltatori.

Un lavoratore sulla piattaforma del giacimento di gas di Culzean nel Mare del Nord, a circa 230 chilometri a est di Aberdeen © Andy Buchanan/AFP/Getty Images



“Secondo me qui ci deve essere sinergia, se c’è differenza [between energy sectors] Non sono così diversi [so as] Vale la pena finanziare la formazione a quattro cifre”, ha affermato Richard Hardy, Segretario di Stato scozzese per le prospettive dell’Unione.

L’organismo di certificazione ha dichiarato di aver riconosciuto le difficoltà. John McDonald, amministratore delegato di OPITO, un’agenzia di tecnologia petrolifera e del gas, ha affermato che, date le dimensioni dell’intero settore energetico, questa è una “situazione complessa”.

L’industria si è impegnata a fornire un “piano per le persone e le competenze” ai ministri britannici entro marzo del prossimo anno. OGUK, un ente commerciale del settore, ha dichiarato che i suoi membri “sostengono molto” “per ridurre al minimo le barriere alla trasferibilità”.

Il governo ha chiamato “Accordo di transizione nel Mare del Nord” Annunciare All’inizio di quest’anno, ha contribuito a sostenere “decine di migliaia di posti di lavoro… per garantire che i lavoratori altamente qualificati e le catene di approvvigionamento non siano lasciati indietro nella transizione dell’industria petrolifera e del gas verso un futuro a basse emissioni di carbonio”.

Ma gli attivisti per il clima affermano che i progressi sono troppo lenti. “Parte della frustrazione… L’attivista della piattaforma Gabrielle Jeliazkov ha dichiarato: “Ci stanno lavorando da anni?