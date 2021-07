Gli azionisti di Nikola rifiutano la proposta di compenso dei dirigenti Reuters

Sono stati proposti compensi comprensivi di stipendio, bonus e premi in azioni per un totale di sei persone, inclusi $ 159,2 milioni per il CEO e presidente Mark Russell e $ 79,6 milioni per il Chief Legal Officer Britton Worthen. Il 30 giugno si è tenuta l’assemblea generale degli azionisti.

Secondo le note a piè di pagina della presentazione di Nikolai, Trevor ha firmato un accordo con la società quando si è dimesso a settembre, in cui il suo compenso in azioni di $ 159 milioni è stato ridotto a $ 16,5 milioni.

“Gli azionisti di Nicolas in realtà stanno dicendo: ‘Non ci piace quello che hai fatto per dirigere il comp l’anno scorso. Devi fare meglio in futuro'”, ha detto George S. Georgiev, professore alla Emory University School of Law.

Sebbene la decisione non sia vincolante, mostra che gli azionisti sono insoddisfatti di Nikola, una società in rapida crescita il cui prezzo delle azioni è sceso di oltre l’80% rispetto al suo picco, in parte a causa delle indagini in corso da parte di autorità di regolamentazione e pubblici ministeri.

© Reuters. Foto del file: Il 3 dicembre 2019, il nuovo evento di camion a celle a combustibile completamente elettrico e idrogeno della CNH si è tenuto a Torino, in Italia, in collaborazione con l’evento americano Nicolas. REUTERS/Massimo Pinca

