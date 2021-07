Gli azionisti di Spire rifiutano l’acquisizione da 1,4 miliardi di sterline di Ramsay

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Dopo che gli azionisti hanno rifiutato l’accordo, la fusione proposta da 1,4 miliardi di sterline tra i due maggiori operatori ospedalieri privati ​​nel Regno Unito è fallita lunedì.

Il management di Spire Healthcare ha concordato a luglio di essere acquisito dal suo concorrente quotato in Australia Ramsay Healthcare al prezzo di 250 pence per azione.

Ma gli azionisti di Spire, incluso il gruppo di investimento con sede a Londra Toscafund, ritenevano che la proposta sottostimasse il valore dell’attività e rifiutarono l’accordo in una riunione speciale lunedì.

Azioni Apex Medical Dopo che il 69% degli investitori ha sostenuto l’acquisizione, lunedì è scesa del 7% a 218p e il rapporto richiesto per il successo è stato del 75%.

Sir Ian Cheshire, presidente di Spire, ha dichiarato: “Rispettiamo la decisione dei nostri azionisti e ora continueremo ad attuare la nostra strategia per raggiungere la crescita e creare maggiore valore sostenendo i pazienti privati ​​e il servizio sanitario nazionale”.

L’operazione unirà le 37 cliniche di Ramsay nel Regno Unito con le 47 cliniche di Spire per creare il più grande fornitore di ospedali del paese.Allo stesso tempo, l’industria dovrebbe beneficiare del numero di pazienti a causa della lunga lista di attesa per l’aumento del NHS.

Toscafund ha aumentato la propria partecipazione in Spire per impedire la transazione e ha dichiarato: “Come azionisti fedeli, non vediamo l’ora di discutere la migliore linea di business con il management e il consiglio di amministrazione”.

All’inizio di questo mese, Toscafund ha venduto la sua partecipazione di controllo in Circle Health Group, il più grande operatore ospedaliero privato del Regno Unito, a Centene, l’operatore sanitario statunitense, per circa 900 milioni di sterline.

Dopo che Centene ha acquisito una serie di cliniche di medici generici all’inizio di quest’anno, è stata accolta con le proteste degli attivisti britannici anti-privatizzazione.

Justin Ash, amministratore delegato di Spire, ha dichiarato: “Prima che Ramsay facesse l’offerta, Spire aveva un brillante futuro come azienda indipendente, e rimane lo stesso oggi”.

Ash ha ricevuto un bonus di 300.000 sterline a marzo, portando il suo stipendio a 1,2 milioni di sterline l’anno scorso.Qualsiasi acquisizione può permettergli di incassare a lungo Stock option È stato assegnato al culmine della pandemia lo scorso aprile e si stima che valga 2,3 milioni di sterline.

Spire ha riscontrato problemi negli ultimi anni. L’anno scorso, dopo che uno dei suoi ospedali privati ​​ha stipulato un accordo sui prezzi illegali per le spese di consulenza per i pazienti con malattie degli occhi come cataratta e glaucoma, la società è stata costretta a pagare una multa di 1,2 milioni di sterline all’autorità di regolamentazione della concorrenza e del mercato.

Dopo che uno dei suoi consulenti, Ian Patterson, ha eseguito operazioni non necessarie o inappropriate su circa 750 pazienti, l’azienda ha anche accettato di pagare quasi 27 milioni di sterline a titolo di risarcimento e questioni correlate. Patterson è stato condannato a 20 anni di carcere e la società ha affermato che fornirà “sostegno continuo” ai suoi pazienti.