Gli azionisti votano per rimuovere il presidente del consiglio di amministrazione di Toshiba, una grande vittoria nella governance giapponese Reuters

3D Investment ha dichiarato in una dichiarazione dopo i risultati che spera che l’assemblea generale annuale segnerà l’inizio di una nuova era per Toshiba e attende un dialogo costruttivo e continuo con il consiglio di amministrazione e il team di gestione di Toshiba.

Le società di consulenza per gli azionisti Institutional Shareholder Services Inc e Glass Lewis hanno consigliato agli azionisti di non riconfermarlo, mentre 3D Investment Partners, il secondo azionista di Toshiba a Singapore con una quota del 7,2%, gli ha chiesto di dimettersi.

Nagayama non è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Toshiba fino alla metà del 2020. In precedenza, si diceva che gli azionisti stranieri lo avessero fatto pressioni affinché votasse in conformità con la nomina del consiglio di amministrazione.

I dettagli del voto non sono stati immediatamente resi noti. Il nuovo consiglio di amministrazione si riunirà più tardi venerdì per discutere chi guiderà il nuovo consiglio.

Ma i sostenitori dell’attuale ex presidente del consiglio di amministrazione, Osamu Nagayama, hanno affermato che la sua incapacità di vincere la rielezione avrebbe solo portato Toshiba ulteriormente, privando la leadership esperta del gruppo industriale che è in crisi dal 2015.

“Questo risultato è un segno di un cambiamento di paradigma in Giappone e incoraggerà solo gli investitori attivisti nazionali e stranieri”, ha affermato Justin Tang, capo della ricerca asiatica presso United First Partners a Singapore.

TOKYO (Reuters)-Gli azionisti di Toshiba (OTC:) Corp in crisi hanno votato venerdì per la rimozione del presidente del consiglio di amministrazione e di un altro direttore. Questa è una forte condanna della società perché è stata trovata collusione con il governo per sopprimere gli investimenti esteri Gli interessi del proprietario.

