Gli economisti abbassano le previsioni, gli investitori sono a disagio per le varianti Delta

Gli investitori nel mercato azionario statunitense da 51 trilioni di dollari stanno iniziando ad accettare l’idea che la diffusione della variante del coronavirus Delta possa frenare la ripresa economica globale e minacciare un rimbalzo record.

L’indice di riferimento S&P 500 è sceso di più mercoledì Un mese Prima di un piccolo aumento giovedì. Giovedì i grandi indici azionari in Europa e Asia hanno chiuso in ribasso.

Con la ridiffusione del coronavirus si sono accumulati segnali di rallentamento della ripresa nelle ultime settimane: le indagini hanno mostrato che la crescita dell’attività imprenditoriale in molte regioni degli Stati Uniti è rallentata e il trend di fiducia dei consumatori è peggiorato.I dati di martedì hanno esacerbato le preoccupazioni per gli investitori perché Vendite al dettaglio Il tasso di declino nel paese è più veloce del previsto. I deboli dati economici della Cina non faranno altro che esacerbare le preoccupazioni.

Insieme ai segnali che i responsabili delle politiche della Fed si stanno preparando a tagliare le misure di stimolo di emergenza nei prossimi mesi, i gestori di fondi sono scettici sulla capacità del mercato azionario di superare livelli già elevati.

L’argomento è che sappiamo tutti che la festa deve finire a un certo punto, ma ora non è il momento di andarsene. . . appena

Il trading nel mercato delle opzioni sottolinea le opinioni caute degli investitori, poiché molti trader si sono rivolti a derivati ​​che possono prevenire il calo del valore delle azioni giovedì. Secondo i dati dell’Institute of Investment Companies, gli investitori hanno aggiunto conti del mercato monetario del governo per la seconda settimana consecutiva mentre gli investitori passano alla liquidità.

Jim Tierney, Portfolio Manager di AllianceBernstein, ha dichiarato: “Il mercato è ai massimi storici.” “Guarda dove siamo Un anno dopo … Guarda l’alto rapporto P/E. Metti insieme un sacco di cose, le persone sono solo nervose e la loro tendenza è: ‘Fammi prendere un po’ di soldi dal tavolo. ‘”

L’aumento dei casi di coronavirus associati alla variante più contagiosa di Delta ha spinto gli economisti di Goldman Sachs a quasi dimezzare le previsioni di crescita economica del terzo trimestre per gli Stati Uniti mercoledì. Ora prevedono che il PIL crescerà del 5,5% tra luglio e settembre, un forte calo rispetto alla precedente stima del 9%. Ciò ha ridotto le previsioni per l’intero anno per il 2021 di 0,4 punti percentuali al 6%.

“Si scopre che la variabile Delta ha un impatto maggiore sulla crescita e sull’inflazione di quanto ci aspettassimo”, ha detto un economista della banca. “Ad agosto, la spesa per la ristorazione, i viaggi e alcuni altri servizi potrebbe diminuire, ma prevediamo che il calo sarà piccolo e di breve durata”.

Date le preoccupazioni per il Covid-19, anche i funzionari della Fed sembrano essere più a loro agio con il rischio che l’economia possa non essere in grado di riaprire o che il mercato del lavoro possa non riprendersi senza intoppi come inizialmente previsto.Jay Powell Gestire un caso All’ultima riunione di politica monetaria di luglio, l’impatto della variabile Delta sull’economia potrebbe non essere così grave come l’epidemia precedente, ma il verbale della riunione indicava aumentare la consapevolezzaL’aumento dei casi può ritardare eventuali adeguamenti alle misure di stimolo.

Jonathan Miller, economista statunitense senior di Barclays, ha dichiarato: “Il rischio del nuovo virus corona sta riemergendo e sta diventando un rischio molto importante al ribasso”. [Fed’s] La dicitura nel radar e il verbale di riunione hanno permesso loro di controllare liberamente il graduale decremento. ”

Il rendimento dei titoli del Tesoro USA, la spina dorsale del mercato finanziario globale, è diminuito drasticamente questo mese. Ma negli ultimi giorni sono scesi ai minimi da sei mesi, evidenziando la continua domanda di titoli rifugio mentre la situazione economica diventa più ambigua.

“Nessuno indica le cose e dice che sono a buon mercato”, ha affermato John Leonard, capo del Global Equity presso Macquarie Asset Management. “L’argomento è che sappiamo tutti che il partito deve finire ad un certo punto, ma ora non è il momento di lasciare il partito perché l’alternativa è molto poco attraente”.