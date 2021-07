Gli economisti prevedono che gli Stati Uniti aumenteranno i tassi di interesse più volte entro la fine del 2023

Share it

Un nuovo sondaggio sui principali economisti accademici del “Financial Times” britannico mostra che l’aumento dell’inflazione costringerà la Fed ad alzare i tassi di interesse almeno due volte prima della fine del 2023.

Questo Indagine sull’occupazione Un sondaggio condotto dal Financial Times e dalla Global Market Initiative della Booth School of Business dell’Università di Chicago suggerisce che il percorso della politica monetaria potrebbe essere più aggressivo di quanto suggerisca il presidente della Federal Reserve Jay Powell.

Le opinioni degli economisti sono strettamente allineate con il “dot plot” previsto dai funzionari della Fed, ovvero, poiché l’economia statunitense si riprende dalla pandemia e l’inflazione è in anticipo sul lungo termine, i tassi di interesse dovranno aumentare dall’attuale livello di quasi zero a quando e quanto Rilancio a un ritmo rapido. La durata media del target della Fed.

Pubblica l’ultima mappa dei punti e invia a dossi Attraverso il mercato all’inizio di questo mese, perché i politici hanno anticipato l’aumento previsto dei tassi di interesse, ma Powell e altri membri della leadership della Fed Più tardi è intervenuto Insistere sul fatto che manterranno pazientemente la politica monetaria altamente accomodante.

L’indagine FT-IGM US Macroeconomist ha intervistato 52 economisti accademici per indagare sulla possibilità che il tasso di interesse principale della Fed aumenti effettivamente di 0,50 punti percentuali prima della fine del 2023, come mostrato nel grafico a punti. La maggior parte delle persone dice che c’è più del 75% di possibilità di un trasferimento di questa scala o più grande, e la maggior parte delle persone pensa che la possibilità sia del 90%.

Tre economisti hanno detto che questo è affermativo.

Il sondaggio ha sottolineato sfida Di fronte alla banca centrale, trasmette un messaggio chiaro sulla sua mutevole posizione di politica monetaria. Powell ha avvertito che le previsioni della mappa dei punti per i futuri aumenti dei tassi di interesse dovrebbero essere “riservate”, ma altri funzionari hanno iniziato a fluttuare il calendario precedente per il primo aumento dei tassi di interesse.

Alan Blinder della Princeton University ha dichiarato: “Con l’aumento dell’inflazione e il miglioramento dell’economia, riapparirà il tradizionale disaccordo aquila-colombo tra il Federal Open Market Committee”, ha partecipato all’indagine negli anni ’90. “Lo stai vedendo ora, vedrai di più.”

Blind ha detto che prevede di aumentare i tassi di interesse già nel 2022.

È difficile pensare a un ambiente più favorevole all’inflazione

Gli intervistati al sondaggio FT-IGM ritengono che l’inflazione sia il principale fattore che spinge i funzionari della Fed a cambiare le loro opinioni sulla tempistica degli aumenti dei tassi di interesse e che l’inflazione sia il principale fattore più frequente del miglioramento delle prospettive del mercato del lavoro negli Stati Uniti o aumenti dei prezzi delle case.

L’impennata dei prezzi al consumo quest’anno ha persino superato alcune delle stime più elevate. A causa del conflitto tra la forte domanda di beni e servizi tra miglioramento economico e ampie restrizioni alla catena di approvvigionamento, il PCE core, l’indicatore di inflazione mirato dalla Federal Reserve, ha operato a un tasso di crescita annuo del 3,4% a maggio, il livello più alto in 29 anni.

L’indagine FT-IGM è stata condotta dal 25 giugno al 28 giugno e sarà condotta regolarmente durante tutto l’anno, indicando che gli economisti sono molto preoccupati per il rischio di un aumento dell’inflazione. La previsione mediana degli intervistati per il PCE principale alla fine di quest’anno è del 3%, la stessa della previsione mediana dei funzionari della Fed.

Ma i due terzi degli intervistati hanno affermato che entro la fine del 2022, questo indicatore è “in qualche modo” o “probabilmente” ancora superiore al 2%. La previsione mediana dei funzionari della Fed è del 2,1%. È la fine dell’anno.

L’economista della Stanford University Nicholas Bloom (Nicholas Bloom) che ha partecipato al sondaggio ha dichiarato: “È difficile immaginare un ambiente più favorevole all’inflazione”. “La Federal Reserve è stata molto attiva nel promuovere la crescita e la sua politica fiscale è incredibile. La terra è rilassata e l’offerta è limitata”.

Sebbene la “tempesta perfetta” di Bloom abbia preso forma per far salire i prezzi al consumo, ha respinto le preoccupazioni che le pressioni inflazionistiche andranno fuori controllo a lungo termine, soprattutto perché la Fed è pronta ad agire.

Tre quarti degli intervistati al sondaggio FT-IGM hanno affermato che è improbabile che le aspettative di mercato per l’inflazione a lungo termine aumentino bruscamente oltre il 3% all’inizio del prossimo anno. L’attuale tasso di inflazione atteso a lungo termine è del 2,3%.

Un’altra intervistata, Karen Dynan dell’Università di Harvard, ha dichiarato: “Una parte importante della credibilità della Fed è rispondere ai dati in arrivo”.

La banca centrale ha già iniziato a discutere quando iniziare a ridimensionare il suo piano di acquisto di attività mensile da 120 miliardi di dollari e i funzionari si sono impegnati a mantenere il piano fino a quando non raggiungeranno “ulteriori progressi sostanziali” verso il raggiungimento dell’obiettivo dell’inflazione media del 2% e della piena occupazione.

L’indagine FT-IGM mostra che ci sono grandi differenze nelle prospettive di crescita economica nel 2021, anche se c’è quasi la metà del tempo nello specchietto retrovisore.

Dopo la contrazione economica del 3,5% dello scorso anno, la previsione mediana è un rimbalzo del 6,5% del PIL. Ma agli economisti viene anche chiesto di elencare una gamma ragionevole di risultati, e questi risultati tendono ad essere al ribasso piuttosto che al rialzo.

L’alto grado di differenza indica “la velocità del rimbalzo del settore dei servizi, se la carenza del mercato del lavoro ostacolerà la crescita e come sarà [and] Allan Timmermann, professore all’Università della California, San Diego, ha affermato di aver contribuito alla progettazione del sondaggio.