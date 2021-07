Gli enormi prestiti pubblici del Regno Unito diminuiscono a giugno, i costi del debito aumentano Reuters

Il think tank IFS ha affermato che sebbene le prospettive a breve termine per le finanze pubbliche siano migliori rispetto a marzo, fornendo spazio per regali una tantum, le prospettive a lungo termine indicano che, a meno che le tasse non vengano aumentate, alcuni dipartimenti governativi spenderanno meno.

Il sostegno di Sunak ai lavoratori in congedo e le detrazioni fiscali per l’acquisto di proprietà sono in fase di eliminazione e l’aumento temporaneo dei principali benefici per i disoccupati e le persone a basso reddito cesserà il 1° ottobre. Anche la spesa per gli aiuti all’estero è stata tagliata.

Il ministro delle Finanze Rishi Sunak ha dichiarato: “E’ giusto per noi garantire che il debito a medio termine sia ancora sotto controllo. Ecco perché ho fatto delle scelte difficili nell’ultimo bilancio per far sì che la finanza pubblica sia sulla strada dello sviluppo sostenibile”.

Tuttavia, per gli standard storici, i costi del servizio del debito in percentuale del PIL sono ancora molto bassi.La maggior parte degli economisti afferma che il ritmo della ripresa economica sarà un fattore chiave per migliorare le finanze pubbliche.

Il Think Tank Institute of Finance ha affermato in un rapporto con gli economisti di Citi che i prestiti nell’anno fiscale 2021/22 scenderanno al 9,3% del PIL. Si tratta di 30 miliardi di sterline in meno rispetto alle previsioni del governo a marzo, ma sarà comunque il terzo più alto mai registrato.

“Ci aspettiamo ancora che il prestito sia inferiore alle ultime previsioni di OBR per quest’anno. Ma non siamo fuori dai guai perché il recente aumento dei casi di COVID-19 ha messo alcune parti dell’economia a rischio di ulteriori restrizioni entro la fine dell’anno”, KPMG Economia Ha detto Michal Stelmach.

I dati mostrano che per l’anno fiscale conclusosi a marzo 2021, il deficit fiscale del Regno Unito in percentuale del PIL è balzato al 14,2%.Questo è il colpo del Cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak per alleviare la pandemia. E la situazione di massiccia prestito era la seconda guerra mondiale; la seconda guerra mondiale.

