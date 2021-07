Gli escursionisti svizzeri ignorano il morbo di Parkinson, intendono affrontare nuove sfide Reuters

“Tutto è cambiato. Davvero, tutto. Posso fare quello che non posso più fare. Devo stare attento perché non mi sono completamente ripreso. Beh, non mi riprenderò mai del tutto. Sappiamo che il morbo di Parkinson non si può curare, ma Qui hanno dato l’opportunità a una nuova vita, il che è fantastico perché sono in azione”.

Nel marzo di quest’anno, è stato sottoposto a un’importante operazione chiamata stimolazione cerebrale profonda: gli sono stati impiantati degli elettrodi nel cervello e un filo in grado di inviare impulsi per alleviare i sintomi è stato impiantato nella sua cavità toracica. La maggior parte dei suoi 15 farmaci ha sperimentato un’astinenza dolorosa e spera di ottenere una tregua di 5 anni.

“Questo è molto importante per me perché voglio dimostrare che anche con il morbo di Parkinson ci sono ancora tante cose che si possono fare. Perché mi piace la montagna, è ovvio che farò questa sfida in montagna.

Nyon, Svizzera (Reuters)-Un uomo svizzero affetto dal morbo di Parkinson ha percorso più di 1.100 chilometri attraverso le Alpi per sensibilizzare su questa malattia neurologica debilitante Dopo aver ricevuto un impianto cerebrale Dopo l’intervento chirurgico agli elettrodi, si sta preparando per la prossima sfida.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.