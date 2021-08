Gli espatriati aspettano con ansia mentre Singapore sta valutando la riapertura per COVID-19 Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

© Reuters. Foto del file: Come parte delle ultime misure per frenare l’epidemia di Coronavirus (COVID-19) a Singapore il 23 luglio 2021, l’area salotto del centro alimentare è stata bloccata per limitare il consumo di cibo. REUTERS/Caroline Chia/File Photo



Autori: Aradhana Aravindan e Chen Lin

SINGAPORE (Reuters)- Da mesi il britannico Jamie Pierre cerca di ottenere un nuovo permesso di lavoro per recarsi a Singapore. Ma dopo ripetuti controlli su Internet e molteplici e-mail e messaggi, era molto frustrato e confuso, e ancora non aveva un permesso di ingresso.

Ora, proprio come Singapore ha affermato che potrebbe allentare l’isolamento COVID-19 per le persone vaccinate a settembre, difficilmente osa sentirsi ottimista.

“Mi ha davvero dato un po’ di speranza”, ha detto Pierre, 32 anni, che lavora su una piattaforma di marketing procurement.

“Ma… ho in qualche modo attenuato questa speranza”, ha aggiunto, preoccupato per ulteriori ritardi.

La pandemia ha interrotto la liquidità globale su una scala che non si vedeva dalla seconda guerra mondiale. I governi della regione Asia-Pacifico, tra cui Australia, Cina, Thailandia e Hong Kong, hanno mantenuto i requisiti di quarantena e di ingresso.

Singapore, da tempo nota come centro finanziario globale per professionisti stranieri altamente mobili, ha controlli alle frontiere, quarantena e tracciamento dei contatti particolarmente severi. È stato uno dei paesi di maggior successo a contenere il COVID-19, con solo 39 morti.

Ma per un gran numero di lavoratori stranieri, che rappresentano un quinto della popolazione di 5,7 milioni, queste restrizioni sono un incubo: molte persone rimangono all’estero nonostante abbiano lavoro e visti, mentre altre temono di non poter tornare. lasciare.

Il governo ha recentemente dichiarato che sta valutando la possibilità di fornire viaggi senza isolamento per le persone completamente vaccinate contro il COVID-19 a partire da settembre, quando l’80% della popolazione dovrebbe essere vaccinato. Prevede inoltre di rivedere alcune misure di restrizione del virus all’inizio di agosto, quando si prevede che i due terzi delle persone saranno vaccinati.

‘Nei guai’

La pandemia ha costretto Singapore a valutare la sua reputazione di uno degli ambienti aziendali più accessibili al mondo e i suoi sforzi per contenere il virus.

“Come piccola economia, Singapore deve e rimarrà aperta e tenersi in contatto con il mondo”, ha detto a Reuters il Ministero della manodopera e del commercio in una risposta scritta alle domande.

Ha aggiunto: “Non possiamo permetterci e non abbiamo intenzione di isolarci dal mondo più a lungo del necessario”.

Dall’anno scorso, i titolari di visti di lavoro stranieri hanno bisogno di un permesso speciale per entrare a Singapore. Dopo l’aumento globale dei casi di coronavirus, questa città-stato ha sostanzialmente smesso di accettare nuove domande dalla maggior parte dei paesi a maggio.

Sebbene molti lavoratori siano entrati con successo, altri erano frustrati. Un gruppo Facebook (NASDAQ:) con 18.000 membri ha un account per esplorare il sistema di licenze opaco.

Non ci sono dati ufficiali su quanti lavoratori stranieri sono intrappolati, ma una petizione online che chiede l’ingresso per i titolari di pass vaccinati dall’India ha quasi 5.000 firmatari, molti dei quali hanno condiviso le loro famiglie separate per mesi.

L’imprenditore singaporiano Yigit Ali Ural si è recato in Turchia il mese scorso a causa di un’emergenza familiare. Incerto se fosse stato autorizzato a tornare, abbandonò l’appartamento in affitto e perse migliaia di dollari in depositi.

“Siamo in uno stato di incertezza, se restare in Turchia e provare a tornare a Singapore. O dimenticarlo”, ha detto Ural, un turco-americano.

Pierre ha lavorato in remoto fino a quando non gli è stato permesso di entrare a Singapore. Ha soggiornato in Airbnbs e residenze temporanee nel Regno Unito per diversi mesi con sua moglie e il suo bambino.

Pierre ha dichiarato: “Fondamentalmente devo lavorare in modo irregolare per mantenere la comunicazione con l’area”, ha definito la situazione “molta pressione”.

Il governo di Singapore ha dichiarato che l’approvazione si basa sul livello di rischio COVID-19 del paese/regione in cui si trova il richiedente e dà la priorità ai viaggiatori più importanti.

Occhio alla riapertura

La provvisoria iniziativa di riapertura di Singapore è seguita da vicino, non solo dagli espatriati ansiosi, ma anche da altri paesi che sono in ritardo nella vaccinazione.

Gareth Leather di Capital Economics ha dichiarato: “Altri paesi che stanno attualmente perseguendo una strategia zero COVID, come Cina, Hong Kong, Australia e Taiwan, presteranno molta attenzione ai progressi di Singapore”.

La diminuzione del numero di stranieri lo scorso anno ha ridotto la popolazione di Singapore dello 0,3% https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-singapore-population-idUSKCN26G08V a 5,69 milioni, che è il primo calo dal 2003. (Immagine: numero totale di stranieri che lavorano a Singapore, https://graphics.reuters.com/SINGAPORE-ECONOMY/FOREIGNERS/gdvzyrblypw/chart.png)

Il numero di titolari di Employment Pass (definiti come professionisti con un reddito mensile di almeno S$ 4.500) è diminuito dell’8,6% a 177.100 nel 2020. (Grafico: numero totale di titolari di Singapore Employment Pass e S Pass, https://graphics.reuters.com/Singapore Economy/Foreigners/lbpgnrzxjvq/chart.png)

Attualmente, gli espatriati che non hanno visto le loro famiglie dall’inizio della pandemia stanno osservando da vicino i piani per settembre.

“È facile andarci. Ma che possibilità ho di tornare davvero?”, ha detto Maura Geertsma, un’olandese. “Devo essere sicuro di poter tornare a Singapore”.

(1$ = 1,3526 Dollaro di Singapore)