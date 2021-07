Gli esperti affermano che potrebbero essere necessarie diverse settimane prima che Coop e altre società attaccate da ransomware si riprendano

“L’azienda non dovrebbe pagare il riscatto perché non vogliamo incoraggiare i criminali informatici a pensare che sia redditizio”.

Colonial Pipeline ha subito estorsioni all’inizio di quest’anno, con conseguente sospensione della produzione per diversi giorni. La società ha pagato quasi $ 5 milioni agli hacker per riottenere l’accesso.

Per risolvere questi problemi, il gestore dei pagamenti di Coop deve recarsi di persona in tutti i negozi e ripristinare manualmente la macchina di pagamento dal backup.

Il ransomware ha bloccato i dati in file crittografati e, più tardi, domenica, gli hacker hanno chiesto 70 milioni di dollari per recuperare i dati.

Gli hacker del gruppo di criminalità informatica REvil hanno danneggiato il sistema dell’azienda IT Kaseya, il malware è penetrato nei suoi distributori e ha colpito i clienti finali come Coop che ha utilizzato il suo software.

STOCCOLMA (Reuters)-Gli esperti di sicurezza informatica affermano che i sistemi informatici di molte aziende in tutto il mondo che sono stati spenti dopo l’attacco ransomware REvil, inclusi 800 negozi di alimentari fisici a Coop, in Svezia, potrebbero impiegare settimane per riprendersi.

© Reuters. Il personale ha portato immagini fisse video non datate nella sede della società di tecnologia dell’informazione Kaseya a Miami, in Florida. Kaseya/Dispensa tramite Reuters

