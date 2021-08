Gli esperti avvertono che l’ultima minaccia al mercato azionario cinese potrebbe provenire dai regolatori statunitensi

Gli investitori della seconda economia mondiale hanno visto le loro partecipazioni colpite dal governo cinese, desideroso di esercitare il controllo sul settore privato. Ora, l’ultima minaccia potrebbe arrivare dal governo Usa, che ha sollevato nuovi dubbi sui veicoli di investimento utilizzati dagli imprenditori cinesi per raccogliere fondi all’estero.

La scorsa settimana Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission, ha delineato le politiche normative emergenti in un linguaggio duro in un videomessaggio, affermando che l’agenzia “sospende temporaneamente” l’approvazione di nuove offerte pubbliche iniziali di società cinesi sulla borsa statunitense.

Gensler ritiene che gli investitori statunitensi potrebbero non capire che la maggior parte delle società cinesi quotate nelle borse statunitensi non lo fanno direttamente. Poiché il governo cinese ha bloccato gli investimenti esteri diretti in settori chiave come la tecnologia, queste società hanno stabilito entità di comodo in giurisdizioni straniere come le Isole Cayman, chiamate entità a interesse variabile o VIE, e quindi quotate in borse, tra cui la Borsa di New York e il Nasdaq Queste società di comodo hanno pretese contrattuali nei confronti degli utili e dei beni della società madre, sebbene l’esecutività di tali pretese sia discutibile.

“Quando gli investitori americani pensano che stiamo investendo in una società cinese, in realtà è più probabile che investiamo in una società delle Isole Cayman”, ha affermato Gensler. “Ho chiesto al personale della US Securities and Exchange Commission di garantire che la società fornisca informazioni complete ed eque. Abbiamo effettivamente investito in una società di comodo nelle Isole Cayman”.

Il capo della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha aggiunto che tali divulgazioni includerebbero “il flusso di fondi tra le Isole Cayman e la Cina” e “il governo cinese potrebbe, come ha fatto molte volte di recente, modificare in modo significativo la politica delle regole normative. E rischio normativo”. Il gioco delle aziende cinesi e dei loro investitori americani”.

La SEC è iniziata Dai una spiegazione più dettagliata Reuters ha riferito lunedì che alle società cinesi che chiedono di essere quotate nelle borse statunitensi viene chiesto di descrivere in che modo le strutture aziendali insolite influiscono sul valore delle azioni e che questi accordi contrattuali “potrebbero non essere efficaci quanto la proprietà diretta”.

Secondo i dati di FactSet, i titoli azionari cinesi quotati negli Stati Uniti sono diminuiti di oltre il 40% negli ultimi sei mesi.

Trigger su VIE

Guy Davis, il gestore di portafoglio di GCI Investors, è uno dei pochi investitori globali che sono stati a lungo scettici sulla struttura del VIE e ha sostenuto in un’intervista a MarketWatch che il sospetto appena scoperto della struttura da parte della SEC è solo un altro motivo per gli Stati Uniti investitori Evitateli.

“Queste strutture sono fondamentalmente illegali in Cina e sono progettate per eludere le leggi sulla proprietà straniera che esistono in Cina”, ha affermato Davis. “Qualcuno ha inventato questa meravigliosa struttura ad un certo punto. Ha detto due cose diverse a due persone diverse. Ha detto agli investitori americani che stai investendo in una società cinese e ha detto alla Cina che questa società non ha paesi stranieri. investitore .”

Sebbene la struttura VIE sia tecnicamente illegale secondo la legge cinese, il governo cinese ha adottato un altro approccio perché è diventato un modo efficace per le aziende nazionali di attrarre investimenti stranieri nelle industrie chiave per promuovere la loro crescita, pur rifiutando il controllo straniero.

Davis usa come esempio l’investimento di Yahoo nel gigante cinese dell’e-commerce Alibaba

papà,

+6,88%

A metà degli anni 2000. Poiché l’industria di Alibaba vieta l’ingresso agli investitori stranieri, il capitale di Yahoo nella società si basa sulla struttura VIE. Nel 2011, quando Jack Ma, il fondatore di Alibaba, ha riorganizzato la società e ha trasferito la proprietà di Alipay, il servizio di pagamento, dagli azionisti di Alibaba a un’altra società da lui controllata, questo accordo è esploso di fronte agli investitori di Yahoo. Quella che segue è la descrizione di Davis della transazione in un recente commento di mercato:

“A causa della struttura VIE, Yahoo (e altri azionisti con loro) non possono fare nulla. Non hanno ricorso legale. Yahoo possiede il 43% di Alibaba VIE (falso Alibaba), quindi tecnicamente non possiede affatto Alipay. Yahoo possiede legalmente Il 43% delle azioni di una società di comodo quotata alle Isole Cayman, che ha firmato alcuni contratti (purtroppo illegali) con Alibaba. Quando questi contratti devono essere eseguiti. Non possono essere eseguiti. Cerchiamo di essere molto chiari su cosa è successo: Jack Ma ha preso miliardi di dollari di società direttamente da migliaia di investitori americani ed europei nel VIE, e nessuno poteva farci niente.

A causa della popolarità di questi strumenti, Davis dubita ancora che i regolatori statunitensi adotteranno misure drastiche per proteggere gli investitori statunitensi in altri VIE cinesi.Secondo l’Economic and Security Review Commission USA-Cina, ci sono quasi 250 aziende cinesi Quotato nella borsa degli Stati Uniti Il valore di mercato totale è di 2,1 trilioni di dollari USA.

Nicholas Howson, Pao Li Tsiang Professor of Law presso la Michigan Law School ed ex socio amministratore dello studio legale Paul di Weiss Beijing Asia Firm, ha dichiarato a MarketWatch in un’intervista a MarketWatch che la US Securities and Exchange Commission ha rinnovato interesse per queste strutture Queste strutture esistono da più di due decenni e sono state complicate dalla loro accettazione a lungo termine di questa pratica.

Tuttavia, Howson ritiene che il futuro debutto dell’azienda cinese sul mercato pubblico statunitense possa essere in pericolo perché Gensler Il personale della SEC è stato istruito Assicurati che le aziende rivelino se il governo cinese consente loro di quotarsi negli Stati Uniti.

“È davvero importante”, ha detto Howson. Ha detto: “Il punto più protettivo per gli investitori americani è che, a meno che tu non possa rivelare di avere l’approvazione del governo cinese, queste transazioni non procederanno”.

Resta da vedere se la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti inizierà effettivamente a bloccare tali transazioni, ma Howson ritiene che questo “bloccherà qualsiasi transazione basata sulla struttura VIE”.

China Concept Stock Delisting

Durante la revisione della struttura del VIE, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sta implementando il nuovo Foreign Corporate Liability Act approvato dall’amministrazione Trump negli ultimi mesi.

La nuova legge si rivolge direttamente alle società cinesi che raccolgono fondi negli Stati Uniti, che storicamente non hanno rispettato le leggi statunitensi che richiedono che gli audit delle società pubbliche siano supervisionati da un’organizzazione no-profit statunitense chiamata Public Company Accountability Supervision Committee.

Il disegno di legge è stato approvato in un momento in cui il sentimento anti-cinese tra i legislatori americani bipartisan era alto e credevano che le società cinesi dovessero seguire le stesse regole che qualsiasi altra società nazionale ed estera deve seguire per raccogliere fondi negli Stati Uniti. Ancora più importante, la sanzione che ne deriva è che tre anni di non conformità devono comportare l’espulsione di una società dallo scambio statunitense.

Quando gli investitori temono che il governo cinese sarà costretto a ritirarsi dal mercato a causa della sua stessa avversione alla struttura VIE, è stata a lungo definita una “opzione nucleare”.

“Siamo nella fase di delisting”, ha dichiarato Paul Gillies, professore di contabilità all’Università di Pechino, in un’intervista a MarketWatch, aggiungendo che le più grandi società cinesi hanno già avviato quotazioni secondarie alla Borsa di Hong Kong, in parte a causa del loro rapporto con il Stati Uniti Il mercato è tagliato fuori e pronto per questo.

Gillis ha sostenuto che se la PCAOB è autorizzata a condurre una supervisione simile su altre società quotate negli Stati Uniti, lo scandalo contabile Luckin Coffee è la forza trainante della legislazione HFCA ed è probabile che sia inevitabile perché la frode è stata scoperta durante l’audit. già.

“Il problema più grande è che il governo cinese non ha mai perseguito frodi”, ha detto. “Se la Cina implementerà seriamente la legge sulla frode, sarà più deterrente delle ispezioni PCAOB”.

Proteggere gli investitori o tenerli fuori?

Alcuni investitori temono che queste controversie relative a questioni normative sfocate possano causare più danni che benefici ai normali investitori al dettaglio. Brendan Ahern, chief investment officer di Krane Investment Advisors, che fornisce una serie di fondi negoziati in borsa cinesi, ha dichiarato a MarketWatch che, sebbene le società cinesi possano essere investimenti più rischiosi, i vantaggi del portafoglio sono di vasta portata.

“Nessuno parla di ricompense. Molte di queste aziende si sono comportate molto bene nel corso degli anni”, ha affermato. “Gli investitori americani hanno bisogno del tipo di crescita che questi titoli forniscono per l’esposizione della classe media urbana cinese. È tutta una questione di rischio e nessuno parla di rendimenti”.

Ahern ritiene che se le azioni cinesi vengono cancellate dalle borse statunitensi su larga scala, è probabile che i grandi investitori siano in grado di trasferire facilmente le loro azioni alle borse dei cambi e se il broker non lo supporta, molti trader al dettaglio non saranno in grado di farlo. questo. . Proprietà di titoli esteri.

Gillis ha affermato che alcune società cinesi più piccole potrebbero decidere di privatizzare e gli addetti ai lavori trarranno vantaggio dal prezzo di vendita causato dal delisting. Spera ancora che i regolatori statunitensi possano raggiungere accordi con le loro controparti cinesi per consentire alle aziende cinesi di rispettare le leggi statunitensi soddisfacendo al contempo le preoccupazioni del governo cinese sulla protezione delle informazioni che considera importanti per la sicurezza nazionale.

“Abbiamo alcuni anni, ma temo che gli investitori vadano nel panico a un certo punto, pensando che non vedremo un accordo e che il mercato azionario cinese cadrà ulteriormente”, ha detto Gillis. “A causa dei regolatori cinesi, le azioni sono state colpite e cose come questa le colpiranno davvero”.