Gli esperti di salute pubblica avvertono del futuro blocco in Inghilterra

Gli esperti di salute pubblica hanno avvertito domenica che il Regno Unito potrebbe dover sopportare futuri blocchi entro la fine dell’anno, poiché vi sono crescenti preoccupazioni sul fatto che il servizio sanitario nazionale dovrà affrontare un “tragico inverno” nei prossimi mesi.

In un’intervista con la BBC, la dott.ssa Susan Hopkins, responsabile della risposta strategica al Covid-19 presso il Dipartimento della sanità pubblica inglese, ritiene che il Paese dovrà convivere con il coronavirus, aggiungendo che in passato le epidemie di influenza di solito non venivano gestite attraverso i lockdown.

Ha affermato che il paese è ora dotato di altri metodi per controllare il virus e ha sottolineato che nei prossimi 6-9 mesi verranno introdotti nuovi farmaci che possono migliorare il trattamento dei pazienti ricoverati in ospedale con il virus.

Tuttavia, Hopkins ha avvertito che alcune restrizioni potrebbero essere ancora necessarie entro la fine di quest’anno. “Potremmo dover chiudere ulteriormente questo inverno”, ha detto. “Non posso prevedere il futuro, dipende davvero dal fatto che l’ospedale comincerà ad essere sopraffatto ad un certo punto.

“Ma penso che avremo altri modi per affrontare questa situazione, attraverso le vaccinazioni, i farmaci antivirali, i farmaci, i test che non abbiamo condotto lo scorso inverno, che ci consentono di adottare un approccio diverso”, ha affermato. .

Il primo ministro Boris Johnson sta affrontando pressioni da parte di alcuni parlamentari del partito conservatore per insistere sul piano rivisto per revocare tutte le restrizioni di blocco Covid il 19 luglio. Vai al passaggio 4 A causa della rapida diffusione della variante delta del coronavirus scoperta per la prima volta in India, lunedì scorso la “road map” del governo è stata rinviata.

Alla domanda sui commenti di Hopkins, il procuratore generale Robert Buckland ha affermato che era troppo presto per escludere qualsiasi possibilità. “L’essenza del virus è che non si può mai dire che la missione è completa”, ha detto a Times Radio.

Il professor Callum Senpool, professore di salute infantile e medicina delle epidemie presso l’Università di Liverpool, domenica ha anche avvertito che gli scienziati “prevedono un luglio, un agosto e poi un inverno difficili”.

Semple, membro dell’Emergency Science Advisory Group del governo, ha dichiarato in un’intervista a Time Radio: “Sospetto che avremo un inverno molto infelice perché altri virus respiratori torneranno e ci morderanno. Ma dopo, penso che il prossimo anno La nostra attività continuerà come di consueto”.

L’avvertimento arriva in un momento in cui il governo sta correndo per vaccinare tutti gli anziani di età superiore ai 50 anni e fornire a tutti gli adulti la prima dose di vaccino contro il Covid-19 prima che le restrizioni vengano finalmente revocate il 19 luglio.

Più di 700.000 vaccinazioni sono state prenotate venerdì quando il governo ha aperto il programma a tutte le persone di età superiore ai 18 anni. Migliaia di persone si sono messe in fila per ricevere iniezioni nei centri temporanei del London Stadium nei fine settimana, tra cui London Stadium e Tottenham.

Ora, più di 42 milioni di persone nel Regno Unito hanno ricevuto la prima iniezione, mentre 31 milioni di persone hanno ricevuto due iniezioni.

Hopkins ha affermato che sono necessari ulteriori dati per valutare se il governo possa riaprire prima del 19 luglio, ma ha sottolineato l’importanza di vaccinare il “numero massimo di persone” per garantire che il Paese sia in una posizione favorevole durante l’inverno.

Ha anche sottolineato che PHE sta conducendo uno studio per indagare se i test di routine possono sostituire l’autoisolamento.

Sebbene la decisione alla fine sarà politica, Hopkins ha affermato di poter immaginare una situazione in cui “c’è un’alternativa all’isolamento per le persone che hanno ricevuto due dosi del vaccino”.

Allo stesso tempo, il sindaco della Greater Manchester Andy Burnham ha accusato il governo scozzese di “ipocrisia” del divieto di viaggio nei Territori del Nord Ovest.

Il primo ministro e leader del Partito nazionale scozzese, Nicola Sturgeon, ha annunciato venerdì che tutti i viaggi non essenziali a Manchester e Salford saranno vietati da lunedì, ma il sindaco laburista ha affermato che lui e il suo governo non sono stati contattati in anticipo. mettersi in contatto.

“Questo è esattamente ciò che lo Scottish National Party ha accusato il governo di Westminster di fare male alla gente”, ha detto alla BBC Andrew Mar Show.

“SNP ha trattato l’Inghilterra settentrionale con lo stesso disprezzo e l’ha introdotta senza consultarci. Penso solo che questo sia un doppio standard e un’ipocrisia”.