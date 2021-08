Gli esperti legali affermano che il primo ministro ad interim assicura il normale funzionamento della gestione del governo

Share it

KUALA LUMPUR (16 agosto): secondo gli esperti costituzionali e legali, il ruolo di Tan Sri Muhyiddin Yassin come primo ministro ad interim è garantire che il governo del Paese non venga disturbato e possa funzionare normalmente fino a una nuova nomina, fino alla nomina del primo ministro.

Il professore associato Kyril Azmin Mokhtar, un esperto di costituzionalità, ha affermato che in qualità di primo ministro ad interim, Muhyiddin non può prendere decisioni importanti e che l’amministrazione statale può essere condotta solo in conformità con le politiche o le decisioni del precedente governo.

“Il primo ministro ad interim non partecipa a nessuna (importante) decisione ed è guidato solo dalle politiche esistenti. Nella situazione attuale, sebbene non ci sia un primo ministro o un gabinetto, le funzioni del governo continuano, ma non ci sono posizioni ufficiali per il primo ministro. ministro e ministri di gabinetto.” Ha detto a Bernama.

Khairil Azmin, docente di diritto e Costituzione malese di Ahmad Ibrahim Law Kulliyyah dell’Università islamica internazionale della Malesia (IIUM), ha affermato che la situazione attuale è simile a quella che è successa l’anno scorso quando il dottor Tun Mahathir Mohamad si è dimesso da settimo primo ministro. Si chiede che tra i membri della Camera dei Comuni sia nominato un nuovo primo ministro.

Secondo lui, la Costituzione federale non prevede disposizioni riguardanti il ​​primo ministro ad interim, il primo ministro ad interim o il governo ad interim.

Ha detto che in circostanze normali, il governo ad interim può essere formato solo quando il parlamento viene sciolto automaticamente, causando la perdita del primo ministro e dei ministri di gabinetto.

D’accordo con il punto di vista di Khairil Azmin è un altro esperto di costituzionalità, il professor Datuk Dr Shamrahayu Ab Aziz, che ha affermato che la nomina di Muhyiddin riflette la speranza del Capo Supremo che il Pargo parlamentare continuerà a servire fino alla nomina di un nuovo primo ministro.

“A giudicare dal termine ‘custode’ nella dichiarazione del Palazzo Presidenziale Nazionale, si fa riferimento alla situazione in cui il primo ministro ad interim viene nominato in attesa della nomina del nuovo primo ministro. Ciò significa che le funzioni sono limitate al tempo prima il nuovo primo ministro si insedia. Appuntamento”, ha detto in un’intervista al programma Petang Ini della Malesia di Bernama TV.

Shamrahayu, presidente della Universiti Teknologi Mara Malay Rulers Society, ha affermato che il background del custode mostra anche che il primo ministro non ha un grande potere per prendere decisioni importanti.

Nella giornata di oggi, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ha accettato di nominare Muhyiddin primo ministro ad interim, in attesa della nomina del nuovo primo ministro.

La nomina del primo ministro ad interim è stata decisa dopo che Sua Maestà ha accettato le dimissioni di Muhyiddin e dell’intero gabinetto da primo ministro.

Allo stesso tempo, l’avvocato Mohammed Hanif Khatri Abdullah ha affermato che il concetto di primo ministro ad interim non compare nella costituzione, ma ciò non significa che sia sbagliato.

Ha detto: “Muhyiddin non può prendere importanti decisioni politiche e può solo supervisionare le funzioni di vari ministeri e commissioni fino a quando Agung non nomina un nuovo primo ministro”.

Un altro avvocato, Datuk Mohd Hazk Pillai, ha affermato che la Costituzione federale non definisce il ruolo del primo ministro ad interim.

“Poiché è solo il primo ministro ad interim, può occuparsi solo di questioni relative alle funzioni di governo e alle sue esigenze di primo ministro ad interim. Sebbene non vi sia una funzione definita, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione federale. , il primo ministro ad interim è in realtà come primo ministro.

“Va ricordato che prestava servizio come primo ministro ad interim solo su consiglio e ordine del re. Non è stato nominato ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione federale, che gli impone di avere un seggio di maggioranza in Parlamento. “, dice l’avvocato.

