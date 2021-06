Gli esportatori brasiliani chiedono 3,8 miliardi di dollari alle banche per manipolare la valuta – Rapporto Reuters

Il risarcimento richiesto dagli esportatori brasiliani è un altro sviluppo in uno scandalo valutario globale che ha causato alle banche globali multe per miliardi di dollari. Nel 2013 sono state segnalate per la prima volta accuse di manipolazione diffusa del mercato dei cambi a pronti.

Citi ha rifiutato di commentare, affermando che il suo comportamento era conforme. Santander ha affermato di non essere ancora a conoscenza delle azioni collettive, mentre Itau ha affermato che sfiderà queste accuse. Altre banche non hanno risposto immediatamente alla richiesta di Reuters di commentare la questione.

