Gli etiopi voteranno per la prima legge elettorale libera del governo Reuters

Autori: Dawit Endeshaw e Ayenat Mersie

Addis Abeba (Reuters)- Gli etiopi hanno votato lunedì alle elezioni nazionali e regionali, che secondo il primo ministro sono la prova del suo impegno per la democrazia dopo decenni di governo autoritario nel secondo paese più popoloso dell’Africa.

Il primo ministro Abiy Ahmed, 45 anni, è stato nominato dalla coalizione di governo nel 2018 per sovrintendere a riforme politiche ed economiche globali. Tuttavia, alcuni attivisti per i diritti umani hanno affermato che questi risultati sono stati invertiti e si sono lamentati degli abusi in una guerra nella regione del Tigray in Etiopia.Il governo ha negato questa accusa.

Abiy ha dichiarato la scorsa settimana che questo voto sarà il “primo tentativo di elezioni libere ed eque” dell’Etiopia. L’economia etiope, un tempo in rapida crescita, è stata colpita dal conflitto e dalla pandemia di COVID-19.

I risultati della votazione possono interessare regioni al di fuori dell’Etiopia. I paesi del Corno d’Africa sono pesi massimi diplomatici nelle regioni turbolente, fornendo forze di pace in Somalia, Sudan e Sud Sudan. È anche uno dei più grandi mercati di frontiera del mondo.

Nella capitale, gli elettori hanno iniziato ad arrivare poco prima che iniziassero le votazioni alle 6 del mattino

La guardia di sicurezza di 50 anni Sisay Kebede ha detto dopo aver votato per la prima volta nel suo seggio elettorale: “Speriamo che quelli per cui votiamo portino sviluppo”. Le altre otto persone hanno aspettato nella fresca aria mattutina.

Il Partito della prosperità di recente formazione di Abiy è in una posizione di leadership tra i candidati altamente competitivi, principalmente da partiti più piccoli basati sulla razza. Un cartellone con l’insegna della lampadina del suo partito adorna la capitale.

L’ex prigioniero politico Berhanu Nega è l’unico candidato di spicco che non ha partecipato alle elezioni razziali. Ma il suo cittadino etiope per il Social Justice Party ha lottato per ottenere consensi fuori città.

Nelle ultime elezioni, la coalizione di governo e i suoi alleati hanno vinto tutti i 547 seggi. Questa volta, più di 37 milioni dei 109 milioni di persone in Etiopia si sono registrati per votare ed hanno eletto per partecipare al parlamento da 46 partiti politici. La commissione elettorale ha dichiarato che c’erano più candidati in corsa questa volta rispetto a qualsiasi voto precedente.

Non tutti i partiti politici partecipano. Nella provincia più popolosa dell’Etiopia, l’Oromia, il più grande partito di opposizione sta resistendo alle cosiddette intimidazioni da parte delle forze di sicurezza regionali. I funzionari non hanno risposto alle chiamate in cerca di commenti.

I problemi di registrazione del voto e l’insorgere di violenze etniche hanno ritardato il voto in un quinto dei distretti elettorali. Il secondo turno di votazioni si terrà a settembre.

La data del voto per il Tigray non è ancora stata fissata: da novembre il governo combatte il Fronte di liberazione del popolo del Tigray, l’ex partito di governo della regione. Le Nazioni Unite affermano che circa 350.000 persone stanno affrontando la carestia.

“Quasi un paese democratico”

Bevendo birra nella capitale Addis Abeba, Johanes Aslat, un funzionario pubblico in pensione, ha affermato di aver assistito alla violenza e alla manipolazione delle elezioni nella sua vita, ma sperava che il voto di lunedì sarebbe stato diverso. “Siamo quasi una democrazia”, ​​ha detto.

Le riforme di Abi includono la revoca dei divieti su dozzine di partiti politici e media, il rilascio di decine di migliaia di prigionieri politici e l’allentamento delle restrizioni alle riunioni politiche.

Ma Fisseha Tekle dell’organizzazione per i diritti umani Amnesty International ha affermato che il governo sta ancora utilizzando leggi anti-terrorismo riviste e nuove leggi sull’incitamento all’odio per sopprimere il dissenso, che potrebbe portare a pene detentive per i contenuti online.

“Il governo sta usando queste leggi per arrestare le persone e tenerle in prigione per molto tempo”, ha detto Fisseha.

Nella capitale, a causa del rallentamento della crescita e fino a poco tempo fa una delle economie africane in più rapida crescita, molti progetti di costruzione sono stati sospesi, lasciando teli sfilacciati a coprire lo scheletro di edifici incompiuti. Molti elettori sono più interessati al rilancio economico che alle riforme democratiche.

Abiy ha promesso di attirare investimenti stranieri e accelerare l’elettrificazione costruendo una gigantesca diga idroelettrica del costo di 4 miliardi di dollari sul Nilo Azzurro, che ha intensificato le tensioni con l’Egitto e il Sudan, che temevano che l’approvvigionamento idrico del Nilo da cui dipendono potesse essere interrotto. .

Ma il tasso di inflazione annuo è ora di circa il 20%.Dopo aver raggiunto il 10% prima della pandemia, il tasso di crescita quest’anno dovrebbe essere solo del 2%.

“Il costo della vita sta aumentando”, ha detto Murad Melgar, il negoziante, la cui vetrina era ricoperta di manifesti del partito al governo. Ma è ancora ottimista: “Tutto si risolverà passo dopo passo”.