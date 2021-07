Gli exchange di criptovalute dovrebbero autoregolarsi?

Il numero crescente di hack e scandali sugli scambi di Bitcoin ha reso famosa questa criptovaluta. La supervisione può fornire una via d’uscita per ripulire gli scambi. Ma poiché i governi di tutto il mondo si sforzano di comprendere e adattarsi alla crittografia all’interno del quadro giuridico esistente, ciò richiederà tempo.

Nel frattempo, il commissario CFTC Brian Quintenz (Brian Quintenz) Chiamato Utilizzato per l’autoregolamentazione degli scambi di criptovaluta. Questo concetto non è nuovo e altri mercati hanno già associazioni di settore autoregolamentate.Organizzazioni come questa Associazione Nazionale Futures, Per i commercianti di materie prime, o Autorità di regolamentazione del settore finanziarioPer quanto riguarda i titoli, hanno contribuito a stimolare la crescita dei rispettivi mercati.

Questa è una breve introduzione all’autoregolamentazione.

Che cos’è l’autoregolamentazione?

Nel contesto delle criptovalute, Autodisciplina Si tratta di stabilire linee guida, organizzazioni di settore e codici di condotta affinché i partecipanti al mercato gestiscano le imprese all’interno dell’ecosistema. Queste linee guida vanno dalla conoscenza del cliente (KYC) al mantenimento della trasparenza fino alla sicurezza contro gli attacchi degli hacker.

nel una tesi, L’Organizzazione internazionale delle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari (IOSCO) ha definito un insieme di elementi che costituiscono l’autodisciplina. Questi includono trasparenza e responsabilità, rapporti contrattuali e coordinamento e condivisione delle informazioni.

Le agenzie di regolamentazione del governo possono fornire una supervisione aggiuntiva per le agenzie di autoregolamentazione. Ad esempio, le principali regole promulgate dalla NFA (National Futures Association) sono approvate dalla Commodity Futures Trading Commission statunitense. Allo stesso tempo, la NFA ha il diritto di controllare e supervisionare i clearer di futures non in compensazione (FCM).

L’autoregolamentazione porterà ordine nel Crypto Wild West?

Mettere ordine in un ecosistema finanziario non regolamentato è solitamente compito delle autorità di regolamentazione del governo. Ma l’autoregolamentazione può aiutare le agenzie governative a completare i loro compiti garantendo che lo sviluppo del nascente ecosistema crittografico non proceda in modo casuale.

Poiché le organizzazioni aderenti seguono le migliori pratiche delineate nelle loro linee guida, anche le agenzie di autoregolamentazione possono aiutare a costruire la fiducia dei clienti. Riduce inoltre i costi di attuazione della vigilanza attraverso l’autoregolamentazione.

“Oltre alle restrizioni e agli oneri legali, dal punto di vista dei costi, la conformità normativa ottenuta attraverso l’uso della tecnologia di contabilità distribuita e dei contratti intelligenti può presentare opportunità significative per le istituzioni finanziarie”, Scrivi Roy Keidar, Special Advisor dello studio legale israeliano, studente di dottorato in Blockchain Supervision presso l’Università della Sorbona di Parigi.

I risultati dell’autoregolamentazione possono essere visti nella reazione degli scambi di criptovalute dopo il recente hacking.Ad esempio, scambio di criptovalute Il Giappone rafforza le misure normative Relativo alla sicurezza dopo il recente incidente di hacking di Coincheck.

Coincheck fornisce anche rimborsi parziali ai clienti colpiti da attacchi di hacking.Dopo che il governo coreano ha messo in guardia contro il surriscaldamento delle transazioni, gli scambi di valuta digitale affiliati alla Korean Blockchain Association hanno dichiarato che intendono implementare strategie che aiutino a proteggere i beni degli investitori e introdurre Maggiore trasparenza Al loro processo di quotazione.

Tuttavia, alcune agenzie governative ritengono che l’industria delle criptovalute non possa autoregolarsi. La senatrice Elizabeth Warren, che presiede il Comitato bancario del Senato, ha esortato la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti a “usare tutti i suoi poteri” per regolamentare il settore delle criptovalute. Il presidente del comitato Gary Gensler ha proposto l’istituzione di un gruppo di lavoro sulle risorse digitali multi-agenzia.

Quanti paesi hanno implementato l’autodisciplina?

Il mondo si sta muovendo verso l’autoregolamentazione degli scambi di criptovalute. Giappone e Corea del Sud sono i primi a condurre l’autoregolamentazione sugli scambi di criptovalute.

Questo Associazione giapponese Blockchain (JBA) ha 127 membri, inclusi 35 exchange di criptovalute. Definisce gli standard per promuovere lo sviluppo di un buon ambiente aziendale e un sistema di protezione degli utenti per la valuta virtuale e la tecnologia blockchain.

Associazione Blockchain della Corea avere 25 membri e desideri simili. Sette scambi di criptovalute in India hanno recentemente istituito il Blockchain and Cryptocurrency Committee (BACC) e istituito un consiglio di amministrazione formale per conformarsi al loro codice di condotta.

Sette delle più grandi società di criptovalute del Regno Unito hanno fondato CryptoUK, un’organizzazione commerciale con un codice di condotta di autoregolamentazione. Tra le misure elencate Il sito web dell’organizzazione Impegnarsi a separare i fondi dei clienti legali dai fondi della società e garantire il pagamento dei fondi dei clienti in caso di hacking o collasso dell’exchange (che fa parte dell'”incidente di bancarotta”).

Negli Stati Uniti, i fondatori dello scambio Gemini hanno suggerito Un’associazione di beni virtuali per supervisionare il commercio di criptovalute e altre attività. I membri del VCA si impegneranno a rispettare le regole dell’associazione e accetteranno sanzioni se non rispettano queste regole.

Linea di fondo

Fino a quando i governi di tutto il mondo non potranno dare risposte normative adeguate all’ascesa di criptovalute e blockchain, l’autoregolamentazione fornisce un modo per garantire che i clienti non vengano ingannati da elementi fraudolenti nell’ecosistema.

Investire in criptovaluta e altri prodotti di monete iniziali (“ICO”) è altamente rischioso e speculativo. Questo articolo non è Investopedia o la raccomandazione dell’autore di investire in criptovaluta o altre ICO. Poiché la situazione di ogni persona è unica, dovresti sempre consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. Investopedia non rilascia dichiarazioni o garanzie in merito all’accuratezza o alla tempestività delle informazioni qui contenute. Alla data di stesura di questo articolo, l’autore possiede una piccola quantità di Bitcoin.