Gli haitiani sono preoccupati per le truppe straniere perché il governo chiede aiuto agli Stati Uniti Reuters

2/2 © Reuters. Immagine del file: il 12 luglio 2021, dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moise di Port-au-Prince, ad Haiti, è stata pianificata una protesta.La polizia haitiana ha pattugliato le strade. REUTERS/Ricardo Arduengo/File Photo



(Correzione di errore di battitura al paragrafo 8)

Autori: David Ariel Garcia e Andre Poulter

Port-au-Prince (Reuters)-Dopo l’assassinio del presidente Geoffnell Mois la scorsa settimana, i problemi dell’intervento militare straniero in passato hanno causato molti haitiani a sentirsi ansiosi o preoccupati per le richieste di invio di truppe americane o straniere nei Caraibi paesi, ostilità.

Il primo ministro ad interim Claude Joseph ha chiesto agli Stati Uniti e alle Nazioni Unite di inviare truppe, e questi due paesi stanno rivedendo queste richieste perché i paesi dei Caraibi sono immersi in un tumulto più profondo dopo l’uccisione di Moise.

Joseph ha proposto questa idea per proteggere le infrastrutture critiche della capitale come aeroporti e grandi porti marittimi. Tuttavia, questa idea è stata respinta dai gruppi della società civile, dai veterani domestici e dai cittadini comuni.

“Non vogliamo che altri paesi ci impongano un governo”, ha detto Jose Maslin, 55 anni, che vive riparando televisori e radio, in piedi su un’autostrada vicino a Delmas, nella parte occidentale della capitale, sotto il cavalcavia dell’autostrada.

Martedì, l’Associazione militare haitiana, che rappresenta gli ufficiali militari in pensione, ha invitato la società haitiana a non esporre Haiti alla “vergogna” dell’interferenza straniera.

Secondo una dichiarazione, l’associazione ha severamente criticato ciò che ha affermato che il governo dell’agenzia era privo di un piano “patriottico” e ha accusato il governo dell’agenzia di aver scelto di “aver chiesto frettolosamente un intervento sul territorio nazionale”.

Un altro gruppo che rappresenta la società civile ha chiesto un approccio “guidato da Haiti” per risolvere la crisi del paese.

In un articolo su Just Security, il direttore esecutivo della Rete nazionale per la difesa dei diritti umani, Pierre Esperance, ha invitato gli Stati Uniti ad ascoltare e sostenere le opinioni di vari gruppi della società civile durante il periodo di transizione.

“Siamo preoccupati che gli Stati Uniti facciano ciò che hanno sempre fatto: imporre le proprie soluzioni ad Haiti, compreso il sostegno alle persone e alle politiche che ritengono più vantaggiose per gli interessi chiave degli Stati Uniti”, ha affermato.

Questa visione può essere fatta risalire alla lunga storia delle impronte militari straniere ad Haiti, compresi i 20 anni di occupazione statunitense nel 1915, e il recente dispiegamento delle Nazioni Unite e delle truppe statunitensi in seguito a disordini politici e disastri naturali, alcuni dei quali hanno portato a accuse di abuso di potere.

La Casa Bianca ha dichiarato lunedì che non escluderà la possibilità di inviare truppe, sebbene i funzionari statunitensi abbiano affermato che il Pentagono non ritenesse necessario lo spiegamento. Dopo l’attacco, Washington ha inviato un piccolo gruppo di meno di 12 persone per rafforzare la sicurezza dell’ambasciata americana a Port-au-Prince.

Martedì, il segretario di Stato americano Anthony Brinken ha parlato con Louis Almagro, segretario generale dell’Organizzazione degli Stati americani (OAS).

“Il Segretario di Stato ha sottolineato che gli Stati Uniti si sono impegnati a lavorare con l’Organizzazione degli Stati americani e i nostri partner internazionali per aiutare le istituzioni haitiane a ripristinare la sicurezza e aprire la strada a una legislazione libera ed equa e alle elezioni presidenziali nel 2021”, ha affermato il portavoce del dipartimento. .

“Il Segretario di Stato Brinken ha anche espresso preoccupazione per la situazione politica e di sicurezza che sta vivendo il popolo haitiano e ha ribadito che gli Stati Uniti sostengono il governo democratico e la stabilità di Haiti”.

Rifiuta “interferenze straniere”

Jake Johnston del Center for Economics and Policy Research (CEPR) ha affermato che il coinvolgimento della comunità internazionale potrebbe aggravare la fragile situazione ad Haiti.

“Per molto tempo, gli attori stranieri hanno cercato di imporre soluzioni dall’estero”, ha detto Johnston. “Questi interventi hanno una grande responsabilità per l’attuale situazione ad Haiti e per la distruzione a lungo termine della democrazia haitiana”.

Alex Dupuy, sociologo haitiano della Wesleyan University nel Connecticut, ha dichiarato: “L’intervento straniero non è la soluzione. La soluzione è stabilire un sistema di governo più responsabile, ma richiede anche maggiori opportunità economiche. E creare un’economia migliore”.

Nonostante le proteste di un capobanda, martedì le strade della capitale sono rimaste calme. Le bande controllano ancora parti della città, comprese le principali vie di rifornimento di carburante.

Gli pneumatici sono stati dati alle fiamme durante il blocco temporaneo, anche davanti al dipartimento giudiziario, dove i pubblici ministeri hanno interrogato i testimoni dell’assassinio o altri che potrebbero essere a conoscenza della cospirazione, compresi esponenti di alto livello dell’opposizione.

Judithe Volcy, 39 anni, spera di vendere vestiti colorati stesi su teloni di plastica agli angoli delle strade trafficate e ha detto che le truppe straniere non possono risolvere i problemi più profondi ad Haiti.

“Vedi, la situazione economica ad Haiti è terribile. Tutto è troppo costoso. Molte persone vanno semplicemente in campagna, o quelli che sono ricchi vanno in altri paesi”, ha detto.