Gli imprenditori tecnologici cinesi sono sempre più diffidenti nei confronti dei fondi stranieri

Wu Xiao ha rifiutato il dollaro.

Negli ultimi tre anni, l’imprenditore di Nanchino ha utilizzato solo fondi cinesi per aprire una start-up blockchain e intende continuare a rifiutare gli investitori stranieri.

Ha descritto la sua posizione come una “scelta strategica”. “Se siamo stranieri, potremmo non essere in grado di fornire servizi ad alcuni sviluppatori nazionali”, ha detto Wu. “Potremmo guadagnare alcune opportunità, ma ne perderemo anche alcune”.

Per gli imprenditori cinesi in sempre più settori, i fondi che scelgono di raccogliere dai venture capitalist sono una considerazione crescente. Ci sono i primi segnali che la preferenza per lo yuan, che ha a lungo dominato settori politicamente sensibili come la difesa, si stia ora espandendo.

Secondo Pedata.cn, un fornitore di dati finanziari con sede a Pechino, ad agosto, attività di raccolta fondi di 23 RMB sono state utilizzate per le start-up su Internet, ma non ci sono state transazioni in dollari.

Nonostante sia una decisione apparentemente banale quella di raccogliere renminbi o dollari USA, due valute che finanziano principalmente un gran numero di start-up nel Paese, gli imprenditori hanno preso due strade molto diverse.

Per le start-up finanziate in RMB, questo è semplice. Gli imprenditori stabiliscono entità cinesi che gli investitori possono acquistare direttamente e il loro obiettivo abituale è di quotarsi nelle borse nazionali o occasionalmente a Hong Kong.

Al contrario, la raccolta di fondi costringerà le start-up di Internet a creare una struttura offshore chiamata “entità a interesse variabile” (VIE) per aggirare le restrizioni cinesi sugli investimenti stranieri nel settore e configurarla se tutto va bene. negli Stati Uniti o a Hong Kong.

Ma il giro di vite su vasta scala della Cina sulle società tecnologiche sta cambiando i calcoli di alcuni fondatori e investitori.

In un turbolento luglio, alcune delle più grandi aziende tecnologiche cinesi, tra cui l’app Didi, sono state indagate su come conservavano e utilizzavano i dati, costringendole a interrompere la registrazione di nuovi utenti.

Pechino ha successivamente affermato che qualsiasi azienda che prevede di elencare all’estero con oltre 1 milione di utenti deve prima sottoporsi a una revisione della sicurezza informatica. La tempesta ha disturbato gli investitori stranieri e ha impedito il flusso di società cinesi che speravano di quotarsi negli Stati Uniti.

“Se hai molti dati e dati personali, ora sono davvero sensibili. Le persone sono molto preoccupate di investire in queste aziende”, ha detto un avvocato di Pechino che ha chiesto di non essere nominato. “Se VIE sarà consentito in futuro non è ancora chiaro.”

La complicata struttura del VIE esiste da tempo in un’area grigia normativa. Il mese scorso, i nuovi regolamenti cinesi per le aziende educative a scopo di lucro hanno sottolineato questo punto. I regolamenti vietano gli investimenti esteri, compresi gli investimenti attraverso la struttura VIE, e richiedono l’implementazione dei VIE esistenti. “Rettifica”.

Alcuni investitori affermano che l’attenzione del nuovo paese cinese sui dati, così come la nuova legge sulla sicurezza dei dati e la prospettiva di espandere la protezione delle informazioni personali, hanno portato a cambiamenti nell’ecosistema finanziario.

“Finché ci saranno dati, gli imprenditori esiteranno ad accettare il dollaro USA”, ha affermato un venture capitalist con sede a Shanghai. “Per il processo di transazione che abbiamo inserito, stiamo studiando come classificare i diversi tipi di dati” per valutare il livello di sensibilità, ha affermato.

Un partner di un fondo RMB ha detto che sta assistendo a un’impennata della domanda. “Dall’incidente di Didi, le IPO statunitensi sono diventate impossibili e molte start-up guidate da aziende di prodotti di consumo si sono rivolte a noi”, ha affermato.

Ma altri investitori, come Duane Kuang di Qiming Venture Partners, hanno affermato di non aver visto un cambiamento significativo nella preferenza del RMB per il dollaro USA. “Il dollaro USA non significa necessariamente un’IPO negli Stati Uniti. Finché la finestra per l’IPO di Hong Kong rimane aperta, il dollaro USA è ancora praticabile”, ha affermato.

Sebbene Qiming investa più dollari USA che RMB, ha fondi in due valute da molto tempo. “La preferenza valutaria ha oscillato avanti e indietro negli ultimi dieci anni e la preferenza per il renminbi potrebbe essere leggermente aumentata negli ultimi 10-12 mesi”, ha affermato Kuang.

Ha sottolineato che Qiming investe RMB in start-up in settori sensibili, come la sicurezza delle informazioni o le aziende sanitarie che elaborano dati genetici, su richiesta degli imprenditori.

L’avvocato di Pechino ha aggiunto che quest’anno e l’anno scorso il fondo in dollari USA ha raccolto miliardi di dollari per investimenti cinesi, e alla fine questi fondi devono essere utilizzati, anche se alcuni gruppi come SoftBank posticipano la valutazione del regolamento ambiente.

Potrebbero non affrontare la sfida di distribuirlo. Diversi primi imprenditori che hanno parlato con il Financial Times hanno chiarito che ottenere finanziamenti in qualsiasi valuta è la loro unica priorità.

Negli ultimi tre anni, il finanziamento in dollari USA ha rappresentato circa il 70% del finanziamento totale delle start-up Internet cinesi e il resto è stato in RMB. Secondo i dati di Pedata.cn, a luglio e agosto, quando le autorità di regolamentazione hanno avviato le indagini su Didi e hanno interrotto la sua IPO negli Stati Uniti, la situazione si è capovolta: il RMB rappresentava quindi il 70% dell’investimento totale delle start-up di Internet e degli Stati Uniti dollari rappresentavano il 30%.%.

Le industrie sensibili hanno tradizionalmente assorbito la maggior parte dei fondi in RMB. L’anno scorso, quasi il 90% dei fondi dei semiconduttori era denominato in RMB e la biotecnologia era vicina al 60%.Gli investitori hanno affermato che l’industria aerospaziale era interamente basata sul RMB, mentre i dollari statunitensi sono confluiti nei consumatori e nelle società Internet aziendali.

Quest’ultimo è anche il settore tecnologico che è il primo a essere colpito dalla repressione normativa della Cina, perché i funzionari sono insoddisfatti delle grandi piattaforme Internet cinesi ad alto profitto come Alibaba e Tencent, e si concentrano sul mettersi al passo con gli Stati Uniti in tecnologia dura.Iniziato anche il flusso di investimenti Segui le preferenze di Pechino.

Beijing Fund Town è una comunità di investitori sostenuta dal governo e nelle ultime settimane si è tenuto anche un seminario per aiutare le start-up e gli investitori a comprendere le opzioni per la demolizione delle strutture offshore.

“Molte aziende, in particolare quelle nei settori della tecnologia hard e della sanità, stanno considerando di abolire la loro struttura VIE”, ha detto un avvocato di Pechino specializzato in questo tipo di attività ma ha chiesto di non essere nominato.

“Dopo l’uscita della bozza di revisione della sicurezza informatica, molti imprenditori sono venuti a chiedermi cosa fare”, ha detto. “Non ha innescato questa tendenza… ma accelera”.

Ma rimuovere il VIE non è facile. Le start-up devono appartenere a un settore che consente investimenti esteri e quindi devono costituire una società di joint venture o trovare nuovi investitori per acquisire i suoi azionisti in dollari.

L’imprenditore della blockchain Xiao ha affermato che essere un’azienda completamente domestica senza una struttura VIE ha già dato i suoi frutti. “Per alcune gare d’appalto o banche governative, non vogliono che entrino società straniere, perché alcuni progetti potrebbero comportare la riservatezza. Ci sono anche progetti che vogliono firmare contratti con entità puramente nazionali”, ha affermato.

Spera che la sua azienda possa diventare la prima azienda blockchain ad essere quotata allo Shanghai Science and Technology Innovation Board, questa è la risposta della Cina al Nasdaq.

Autori: Ryan McMorrow, Nian Liu e Sun Yu a Pechino