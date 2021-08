Gli incendi boschivi negli Stati Uniti minacciano le compensazioni di carbonio dovute alla combustione di alberi legati all’azienda

Con gli incendi estivi del Nord America che infuriano, le foreste americane acquistate da aziende come BP e Microsoft per generare compensazioni di carbonio sono in fiamme.

Gli impegni a zero emissioni nette delle aziende si basano su tali progetti per compensare l’anidride carbonica prodotta dalle aziende che non sono in grado di ridurre adeguatamente le proprie emissioni effettive.

In linea di principio, ogni offset significa che una tonnellata di carbonio è stata rimossa o evitata in modo permanente dall’atmosfera. Le compensazioni di progetti che piantano o proteggono alberi per assorbire il carbonio sono le più popolari.

Ma i progetti forestali sono vulnerabili a incendi, siccità e malattie: il riscaldamento globale sta esacerbando queste minacce permanenti.

“Abbiamo acquistato la compensazione forestale che ora sta bruciando”, ha detto Elizabeth Wilmot, project manager del carbonio di Microsoft, ai partecipanti a un evento ospitato da Carbon180, un’organizzazione senza scopo di lucro focalizzata sulla rimozione del carbonio.

A Washington e in Oregon stanno bruciando almeno due progetti forestali utilizzati da aziende come BP e Microsoft.

Un incendio appiccato da un fulmine a luglio ha spazzato la riserva indiana di Colville a Washington, spingendo le persone a evacuare e distruggendo l’acquisto di progetti offset da parte della BP.

Poiché alcune aree sono ancora in fiamme, l’entità dei danni non è chiara.

Il piano di compensazione ha un “buffer” di credito, quindi qualsiasi impatto sull’azienda dipenderà dal fatto che l’incendio bruci il buffer, che a sua volta dipende dal fatto che ci siano più incendi e dalla loro gravità.

Secondo i dati raccolti dal Berkeley Carbon Trading Project, dal 2016 il progetto Colville ha generato oltre 14 milioni di linee di credito, di cui circa 5 milioni utilizzate dai buyer.

Secondo BP, la sola BP ha acquistato 13 milioni di compensazioni dal progetto Colville in transazioni per un valore superiore a $ 100 milioni. Dipartimento delle risorse naturali di Washington.

A dicembre, BP ha anche acquistato una quota di maggioranza di Finite Carbon, uno sviluppatore di compensazione delle emissioni di carbonio coinvolto nel progetto Colville. Questa settimana, il gruppo petrolifero ha dichiarato che “mentre l’incidente continua a svilupparsi, sta mantenendo una stretta comunicazione con le nostre controparti per determinare l’entità dell’impatto”.

In Oregon, un incendio di pirateria vicino a Klamath Falls ha causato ingenti danni e ha bruciato parte del progetto Klamath East che prevedeva un risarcimento per Microsoft.

“Da quando è iniziato l’incendio di Bootleg, abbiamo fatto di tutto per estinguere l’incendio. Ci vorranno diverse settimane prima di poter valutare i danni”, ha detto Patikes, portavoce del gruppo forestale Green Diamond Resources, che ha un piano per coprire Klamath. .

Complessivamente, dal 2017, Klamath East ha generato quasi 800.000 offset, di cui circa 140.000 utilizzati dai buyer.

Microsoft ha acquistato un totale di 240.000 offset da Klamath East e Klamath West lo scorso anno.

Wilmot ha dichiarato all’evento Carbon180 che il gigante della tecnologia sta valutando come il disastro potrebbe influenzare il modo in cui acquista il risarcimento in futuro. “Non vogliamo che questo ci costringa a ritirarci dall’investimento in soluzioni basate sulla natura”, ha affermato. Invece, l’acquirente deve “capire davvero qual è il rischio”.

In California, l’incendio di McFarlane si trovava a circa 33 miglia dal progetto di compensazione del Gabrych Ranch. New Forests, il gestore degli investimenti di Sydney che ha sviluppato il piano, ha affermato che questa distanza “non era una minaccia”.

Tenendo conto dei rischi di incendio e siccità, il programma di compensazione forestale contribuisce per il 10-20% del credito che genera al “pool cuscinetto”. I crediti in pool vengono archiviati anziché venduti e possono essere annullati se il piano viene distrutto o non fornisce i benefici attesi in termini di carbonio.

critici di Sistema offset non regolamentato È stato avvertito che il pool tampone potrebbe essere troppo piccolo per compensare i danni causati da un grave incendio.

“La preoccupazione è che il pool di fondi non sia abbastanza grande per coprire l’aumento del rischio [the carbon benefits being reversed] Una serie completa di progetti di partecipazione relativi al cambiamento climatico”, ha affermato Barbara Haya, ricercatrice presso l’Università della California, Berkeley.

Danny Cullenward, direttore delle politiche di CarbonPlan, un’organizzazione senza scopo di lucro Compensazione del carbonio nel suolo finanziata da Microsoft, È complicato quantificare l’impatto del carbonio di un particolare incendio, e quindi quanto compensato da annullare.

Tuttavia, ha sottolineato che “se accade una volta ogni quattro anni, un incendio come quello del 2020 potrebbe distruggere il buffer pool”.

Rispettati

La stagione degli incendi sulla costa occidentale degli Stati Uniti lo scorso anno è stata Il peggiore di sempre, Ma quest’anno è previsto Supera il recordGli incendi divampano anche in alcune parti d’Europa, tra cui Italia e Grecia, e tacchino E Libano.

I gruppi che registrano e approvano progetti di compensazione, come la Climate Action Reserve e lo US Carbon Registry, affermano che le loro regole (che variano da gruppo a gruppo) sono valide.

“Se un incendio catastrofico esaurirà il pool di buffer nell’ambito del nostro piano, lavoreremo con il progetto forestale per restituire il credito o, se il credito è stato venduto, sostituire il credito e rivalutare e aumentare l’impatto del progetto forestale sul buffer piscina. Contribuisci”, ha affermato la Riserva per l’azione per il clima.

I progetti Klamath East e Colville sono entrambi registrati presso il Registro del carbonio degli Stati Uniti e approvati dal California Air Resources Board per essere utilizzati nel sistema di scambio di carbonio dello stato.

Il registro del carbonio degli Stati Uniti ha dichiarato che il buffer pool del sistema californiano è “stabile e diversificato. Ad oggi, 143 progetti forestali in 29 stati hanno circa 30 milioni di tonnellate di crediti”.Questo Gli Stati Uniti emettono circa 6,6 miliardi di tonnellate CO2 equivalente nel 2019.

